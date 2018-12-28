ТВ-проекты Споем на три «Голоса»: каким был уходящий год в главном вокальном телешоу
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Споем на три «Голоса»: каким был уходящий год в главном вокальном телешоу

Егор Арефьев

Мы расскажем о самых запомнившихся моментах популярного шоу

В поединках «Голоса» Сергей Шнуров отказался определять проигравшую артистку и поднял руки обеих. Уговаривали хулигана всей командой проекта.

Рэпер Баста привез дочь Машу на мотоцикле

В начале года рэпер Баста привез дочь Машу на мотоцикле в детский «Голос». Посмотреть.

Рэпер Баста расписывался на груди фанатов

А в конце года он же расписывался на груди фанатов во взрослой версии проекта. Стахановец!

Дочь Ани Лорак — София

Дочь София терпеливо ждала маму-наставницу на каждой съемке.

В детской версии проекта ведущий Дмитрий Нагиев не позволяет себе смотреть на малышей свысока.

Семьей Агутиных дирижировал Лев Лещенко

Стремительно, но ярко пронесся «Голос. 60+», где семьей Агутиных дирижировал Лев Лещенко.

Ани Лорак всегда рада принимать от поклонников памятные сувениры.

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Ани ЛоракБастаГолосДмитрий НагиевЛев ЛещенкоСергей Шнуров

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Фото: кадры из видео Споем на три «Голоса»: каким был уходящий год в главном вокальном телешоу

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Споем на три «Голоса»: каким был уходящий год в главном вокальном телешоу
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