Споем на три «Голоса»: каким был уходящий год в главном вокальном телешоу
Мы расскажем о самых запомнившихся моментах популярного шоу
В поединках «Голоса» Сергей Шнуров отказался определять проигравшую артистку и поднял руки обеих. Уговаривали хулигана всей командой проекта.
В начале года рэпер Баста привез дочь Машу на мотоцикле в детский «Голос». Посмотреть.
А в конце года он же расписывался на груди фанатов во взрослой версии проекта. Стахановец!
Дочь София терпеливо ждала маму-наставницу на каждой съемке.
В детской версии проекта ведущий Дмитрий Нагиев не позволяет себе смотреть на малышей свысока.
Стремительно, но ярко пронесся «Голос. 60+», где семьей Агутиных дирижировал Лев Лещенко.
Ани Лорак всегда рада принимать от поклонников памятные сувениры.
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Фото: кадры из видео Споем на три «Голоса»: каким был уходящий год в главном вокальном телешоу