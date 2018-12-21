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Сергей Шнуров написал стихотворение об обещании Путина жениться

Сергей Шнуров написал стихотворение об обещании Путина жениться Страница Сергея Шнурова в Instagram
Кроме того, музыкант отметил, что пресс-конференции с президентом стали ритуалом.

Прошедшая накануне большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина стала самой обсуждаемой темой дня не только у журналистов мировых СМИ, политиков и политологов. Откликнулись на ежегодное событие и российские музыканты.

Так, в своем Instagram специальный пост этому посвятил Тимати и, как всегда в стихотворной форме выставил публикацию лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, который в последнее время вообще очень живо реагирует на происходящее в стране и мире.

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В своем стихотворении певец сравнил проведение подобных встреч с журналистами с ритуалом, к которому уже все привыкли. А по поводу заявления президента написал следующее: «Он сказал, что рад служить отчизне // Как порядочный жениться обещал».

Напомним, во время пресс-конференции журналисты поинтересовались у главы государства, собирается он жениться, и если да, то на ком. Путин ответил, что как порядочный человек сделает это, но имя избранницы не назвал.

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Тэги:
Большая пресс-конференция Путина 2018президентСергей Шнуров

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Сергей Шнуров написал стихотворение об обещании Путина жениться
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