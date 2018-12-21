Сергей Шнуров написал стихотворение об обещании Путина жениться

Кроме того, музыкант отметил, что пресс-конференции с президентом стали ритуалом.

Прошедшая накануне большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина стала самой обсуждаемой темой дня не только у журналистов мировых СМИ, политиков и политологов. Откликнулись на ежегодное событие и российские музыканты.

Так, в своем Instagram специальный пост этому посвятил Тимати и, как всегда в стихотворной форме выставил публикацию лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, который в последнее время вообще очень живо реагирует на происходящее в стране и мире.

больше по теме Поклонники предлагают отправить Сергея Шнурова на Евровидение Такие идеи посетили фанатов музыканта после двух аншлаговых концертов.

В своем стихотворении певец сравнил проведение подобных встреч с журналистами с ритуалом, к которому уже все привыкли. А по поводу заявления президента написал следующее: «Он сказал, что рад служить отчизне // Как порядочный жениться обещал».

Напомним, во время пресс-конференции журналисты поинтересовались у главы государства, собирается он жениться, и если да, то на ком. Путин ответил, что как порядочный человек сделает это, но имя избранницы не назвал.