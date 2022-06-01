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Лера Кудрявцева: «Лада Дэнс освоила горячие танцы»

4 июня, в 21.20, после «Ты не поверишь!» гостьей шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет Лада Дэнс. Певица расскажет, кого решила соблазнить откровенным танцем, что помогло ей пережить измены мужа и зачем ей сапоги Мадонны.

Лера Кудрявцева: «Лада Дэнс освоила горячие танцы»
Лада Дэнс в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Лада Дэнс – женщина, которая не только поет, но и танцует! Причем не классический вальс или танго, а кое-что посовременнее. Партнер Лады – пилон, который покорился певице, и теперь она выполняет такие сложные элементы, которые по силам далеко не каждой. Танцы на шесте требуют отменной физической подготовки и определенной доли бесстрашия. И того, и другого у звезды 90-х хоть отбавляй.

Облегающая одежда, которая не сковывает движений, туфли на огромной платформе и высоких каблуках – вот стандартная форма для занятий на пилоне. И как же все вышеперечисленное Ладе к лицу! Когда она прямо в студии продемонстрировала несколько элементов, и я, и вся наша команда, и зрители прошли в полный восторг. Фигура у певицы такая же роскошная, как в юности, ей определенно есть что показать.

Лера Кудрявцева в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
Лера Кудрявцева в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Неудивительно, что Лада любит эффектно одеваться, подчеркивая свои достоинства, и не жалеет денег на роскошные наряды. В том числе те, что покупает у самых знаменитых женщин мира.

— В них невозможно ходить, в них можно только лежать, – смеется Лада, описывая сапоги, которые купила у самой Мадонны.

С такими ногами, как у Лады, нужно носить только самую красивую обувь! Женственной и сексуальной нужно оставаться всегда, несмотря ни на возраст, ни на жизненные трудности, которые случаются у всех и каждого.

— Естественно, я напилась, – откровенно признается Лада, рассказывая о постоянных изменах мужа-олигарха. – Врать не буду, вдрызг.

Лада Дэнс и Лера Кудрявцева в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
Лада Дэнс и Лера Кудрявцева в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Она вообще такая – откровенная, искренняя, прямолинейная. За словом в карман не полезет, но цену словам знает. Настоящая сильная женщина. Сильная и красивая – и телом, и душой. А еще она прекрасная мама: заботливая, любящая и ответственная. Когда зашла речь о том, что ее могут разлучить с сыном, Лада сделала все, чтобы мальчик остался с ней.

— Я упала на колени в лужу прям, – признается певица, и в глазах ее светится печаль. – Сказала: «Забери все, что хочешь. Просто отдай мне сына».

Развод дался певице нелегко, но она пережила это испытание и стала, кажется, только сильнее. К счастью, дети певицы, сын и дочь, уже совсем взрослые, и никто больше не сможет решать за них и распоряжаться их судьбами. Может, теперь и в жизни их знаменитой мамы настанет светлая полоса и она попытает счастья в браке еще раз?

Певица признается, что не против выйти замуж, ей этого даже хочется. Есть ли кто-то на примете у Лады Дэнс? И кто сейчас главный зритель и ценитель ее горячих и сексуальных танцев?

Все ответы – в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» 4 июня,  в 21.20, после «Ты не поверишь!» на НТВ.

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