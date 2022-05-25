«Обливали грязью»: почему Ольга Бузова на самом деле ушла из «Дома-2»

Канал ТНТ закрыл телепроект «Дома-2» в прошлом году из-за низких рейтингов. Несколько месяцев судьба шоу была неизвестна, однако потом выяснилось, что они переехали на канал «Ю».

Ольга Бузова сразу заявила, что покидает шоу, в котором протрудилась с самого его открытия. С тех пор телеведущая в открытом конфликте с бывшей коллегой по реалити Ксенией Бородиной.

Нашим журналистам Бузова призналась, что с тех пор ни разу не смотрела проект. И вот, почему:

«Там остались люди, которые меня с самого первого дня обливали грязью. Писали негативные посты в социальных сетях и обвиняли в том, чего я даже не совершала. Бог им судья. Я не уходила из шоу на канале ТНТ. Я покинула проект, который перешел на другую кнопку. Я, как и миллионы людей, ассоциирую «Дом-2» только с ТНТ. Именно этот канал дал новые возможности всем участникам — за нашей жизнью следили зрители, о нас узнали и нас полюбили. Поэтому ТНТ я могу назвать своим домом, — заявила Бузова Teleprogramma.pro.

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