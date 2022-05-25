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Ольга Бузова: «Жить по-другому я уже не стану»

Певица и телеведущая - о своем грандиозном июньском концерте и о том, что у нее сейчас на душе и сердце.

Ольга Бузова: «Жить по-другому я уже не стану»
Ольга Бузова. Фото: личный архив

Пока одни артисты переносят концерты с больших площадок в маленькие клубы, Ольга Бузова 4 июня легко собирает «Крокус Сити Холл» — самый большой концертный зал столицы. Билетов осталось совсем мало. Артистка уже 18 лет на виду, а последние шесть из них она, пожалуй, одна из самых главных фигур в нашем шоу-бизнесе.

— Судя по вашим соцсетям, у вас ни минуты свободной. Тренировки с фитнес-инструктором, занятия танцами и на пилоне даже в выходные. Все ради нового концертного шоу?

— Да, я практически сутки напролет готовлюсь к своему шоу! Оно называется «Вот она я», состоится 4 июня в «Крокус Сити Холле». Много чего остается за кадром. Это будет удивительное шоу, которое должен увидеть, как мне кажется, каждый. Только сцену будут строить целых три дня, представляете?

Первую сольную песню артистка выпустила 6 лет назад. Сейчас у нее три студийных альбома. Фото: Persona Stars

Такого в этом зале еще никто себе не позволял. Я тренируюсь, чтобы прийти в свою прежнюю форму. В прошлом году из-за проблем с рукой мне проводили гормональную терапию. Лечение решило проблему, но у таких препаратов есть побочный эффект — я набрала вес, поэтому сейчас пытаюсь вернуть мои идеальные параметры. Это крайне сложно, но я стараюсь. Потому что костюмы сшиты и мне нужно в них влезть.

— Еще вы продолжаете занятия вокалом. Какие цели достигнуты?

— Я занимаюсь вокалом на постоянной основе уже несколько лет. Просто не всегда это показываю в социальных сетях, потому что цикличность одного и того же действия не интересна подписчикам. У меня наработан свой узнаваемый стиль в пении, который я не хочу кардинально менять.

Слух прекрасный, я могу спокойно петь по нотам. Это все огромное предубеждение, что я не умею петь и пою только под фонограмму. Те, кто был на моих выступлениях, знают, как я работаю. Я пела на огромном количестве шоу на центральных каналах с живым звуком, они все есть в свободном доступе — их можно посмотреть в любой момент и оценить мой уровень.

«Вложила в шоу более 50 миллионов»

— Почти все билеты на шоу «Вот она я» проданы. В постковидное время это получается не у всех артистов. Чем будете удивлять? Постановка нового шоу требует не только предельной самоотдачи артиста, но и значительных финансовых вложений.

— Я с огромной благодарностью отношусь к зрителям и журналистам, которые принимают меня такой, какая я есть. Как вы помните, мне пришлось перенести шоу с 28 октября прошлого года из-за введенного тогда карантина. Но я сделала все возможное и невозможное, чтобы шоу состоялось в этом году. 4 июня оно будет точно! Это очень дорогое шоу, в которое я вложила более 50 миллионов рублей.

Это декорации, сцена, свет, звук, костюмы, лучшие танцоры и хореографы… Из-за переноса пришлось снять целый ангар, чтобы было где все это хранить. И это тоже влетело мне в пару миллионов.

— Вы недавно побывали на концерте и праздновании юбилея Филиппа Киркорова. Какая его песня у вас любимая? Что подарили Филиппу на 55-летие?

— Я подарила Филиппу шляпу, которая инкрустирована стразами. Я ее делала на заказ — специально для моего короля. Кажется, Филипп был в восторге от такого презента. На его концерте я как раз думала: какая же его песня моя самая любимая… Список оказался большим.

Например, я люблю трек «Дива» — там все слова обо мне, все сходится. Но в то же время песня «О любви», которая стала саундтреком к фильму «Экипаж», тоже моя любимая — я под нее каталась в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Я просто люблю творчество Филиппа, оно отзывается в моем сердце.

«Отдохну теперь только в январе»

Ольга Бузова. Фото: личный архив

— Наградите себя отпуском после шоу?

— Отпуска в этом году не будет. После концерта у меня еще несколько выступлений, после которых улечу на съемки. Все месяцы расписаны. Мне так легче жить, когда есть жесткий график. Отдых меня ждет только в январе.

— На телевидении у вас сейчас три проекта: «Бузова на кухне», «Звезды в Африке» на ТНТ и шоу «Талант» на «Пятнице». Вам этого хватает?

— Нет, я хочу еще! Мне мало, я жадная до работы. Мне еще хоть десять проектов дайте, я найду время и буду отдаваться им целиком. Я люблю работать, мне нравится быть востребованной. Сейчас я задействована в трех разных по формату шоу. В проекте «Звезды в Африке» мы с Мишей Галустяном находимся рядом с участниками — помогаем пройти испытания, выжить.

«Бузова на кухне» — это шоу, где я с гостями готовлю и обсуждаю последние новости, сплетничаю. Кухня всегда была лучшим местом для разговоров. В шоу «Талант» я уже в качестве наставника, члена жюри, который помогает ребятам раскрыться и проявить себя.

— Смотрели хоть один выпуск «Дома-2» после того, как проект ушел на другой канал и вы оттуда тоже ушли?

— Нет. А зачем? Там остались люди, которые меня с самого первого дня обливали грязью. Писали негативные посты в социальных сетях и обвиняли в том, чего я даже не совершала. Бог им судья. Я не уходила из шоу на канале ТНТ. Я покинула проект, который перешел на другую кнопку.

Я, как и миллионы людей, ассоциирую «Дом-2» только с ТНТ. Именно этот канал дал новые возможности всем участникам — за нашей жизнью следили зрители, о нас узнали и нас полюбили. Поэтому ТНТ я могу назвать своим домом.

— 15 мая 18 лет назад Ольгу Бузову впервые показали на этом канале в «Доме-2». Вспоминаете, как тогда изменилась ваша жизнь?

— Это было удивительно! Я не верила, что смогла попасть в телевизор. Когда через пару месяцев нас вывезли куда-то за периметр, ко мне подошли взять автограф, а я не поняла: зачем?! Я ведь еще не видела себя в телевизоре. Нам было запрещено смотреть шоу. Только спустя время, когда мы уже собрали «Олимпийский», стали ездить в туры, я поняла, что стала узнаваемой. И начала переводить эту узнаваемость в популярность и востребованность.

К чему это привело, вы знаете. Я самая обсуждаемая персона, моей цитируемости можно только позавидовать. А я просто показываю свою реальную жизнь. Это огромное счастье — быть востребованной и любимой столько лет. И я это буду лишь усугублять. К своему «совершеннолетию на ТВ» я сделала выставку своих легендарных образов.

— Наш номер выходит 25 мая. Традиционно это день последнего звонка в школе. Помните, о чем мечтала выпускница школы Ольга Бузова?

— В то время я мечтала поступить в СПбГУ, только об этом и думала. Кстати, тогда в меня тоже никто не верил, все крутили пальцем у виска и говорили: «Ты в жизни в этот университет не поступишь!» А я подготовилась и поступила. На бюджетное дневное отделение!

«Готовлюсь к новоселью»

Ольга регулярно ездит в Санкт-Петербург навещать маму Ирину Александровну. Фото: личный архив

— Вы планировали к началу 2022-го переехать в новую квартиру. Но, кажется, переезд затянулся?

— Я все еще планирую туда переехать! Если бы я только знала, что такое ремонт, никогда бы на это не подписалась! Сейчас уже все на финальной стадии — обещают, что я заеду в квартиру летом. Как только я там окажусь, обязательно сообщу всем. Уже новоселье начала продумывать. Устрою вечеринку в новой квартире!

— Кроме мамы Ирины Александровны, с кем вы можете поделиться радостью и переживаниями в любое время дня и ночи?

— С подругами: Машей Погребняк, Юлей Самедовой и еще парочкой девчуль, но они не публичные люди, поэтому имена называть не буду. Они и поддержат, и приедут среди ночи, и посты в защиту напишут. Они со мной уже много лет. Я их люблю, ценю и берегу.

— Нам показалось или действительно стало меньше хейта в ваш адрес за последний год?

— Вам кажется, просто он изменился. Люди в соцсетях обсуждают, что я не так стою, не в том платье, не так говорю, не так веду… Но все это лишь подогревает интерес к моим шоу «Бузова на кухне» и «Звезды в Африке». Рейтинг у обеих программ настолько высокий, что продолжение вас ждет точно.

— За клипы и стиль вас сравнивают с Джей Ло. А она недавно вернулась к своему давнему бывшему — Бену Аффлеку. Вы, когда бываете в родном Питере, видитесь со своим «давним бывшим» — Тимофеем Майоровым?

— У каждого человека есть «идеальный бывший», мы всех сравниваем с ним и готовы были бы вернуться, но что-то как-то уже не складывается. Хотя вы прекрасные друзья и вам весело друг с другом. Вы часами можете болтать и мило гулять. И все вам говорят: дважды в одну реку не войти… Так было у всех, пока Джей и Бен не воссоединились через 20 лет! И я поняла после этого: а почему бы и нет? Но то ли река эта холодная, то ли еще 20 лет не прошло… В общем, мы с Тимой пока просто друзья (смеется).

— Дженнифер Лопес говорит о себе: «Люди всегда недооценивали меня, и, возможно, это к лучшему. Это весело — доказывать, что они ошибаются». Когда последний раз вам пришлось это доказывать?

— Каждый день. Правда. Я доказываю себе, своей семье, своим поклонникам, что я могу, что не зря они выбрали меня. Доказываю, что могу еще больше, еще круче. Именно поэтому я ставлю планку все выше и выше. Поэтому я собираю один из самых престижных концертных залов страны в тот момент, когда многие уходят с таких площадок в клубы. Но я буду не я, если стану жить по-другому. Я максималистка.

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