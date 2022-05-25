Ольга Бузова: «Жить по-другому я уже не стану»

Певица и телеведущая - о своем грандиозном июньском концерте и о том, что у нее сейчас на душе и сердце.

Пока одни артисты переносят концерты с больших площадок в маленькие клубы, Ольга Бузова 4 июня легко собирает «Крокус Сити Холл» — самый большой концертный зал столицы. Билетов осталось совсем мало. Артистка уже 18 лет на виду, а последние шесть из них она, пожалуй, одна из самых главных фигур в нашем шоу-бизнесе.

— Судя по вашим соцсетям, у вас ни минуты свободной. Тренировки с фитнес-инструктором, занятия танцами и на пилоне даже в выходные. Все ради нового концертного шоу?

— Да, я практически сутки напролет готовлюсь к своему шоу! Оно называется «Вот она я», состоится 4 июня в «Крокус Сити Холле». Много чего остается за кадром. Это будет удивительное шоу, которое должен увидеть, как мне кажется, каждый. Только сцену будут строить целых три дня, представляете?

Такого в этом зале еще никто себе не позволял. Я тренируюсь, чтобы прийти в свою прежнюю форму. В прошлом году из-за проблем с рукой мне проводили гормональную терапию. Лечение решило проблему, но у таких препаратов есть побочный эффект — я набрала вес, поэтому сейчас пытаюсь вернуть мои идеальные параметры. Это крайне сложно, но я стараюсь. Потому что костюмы сшиты и мне нужно в них влезть.

— Еще вы продолжаете занятия вокалом. Какие цели достигнуты?

— Я занимаюсь вокалом на постоянной основе уже несколько лет. Просто не всегда это показываю в социальных сетях, потому что цикличность одного и того же действия не интересна подписчикам. У меня наработан свой узнаваемый стиль в пении, который я не хочу кардинально менять.

Слух прекрасный, я могу спокойно петь по нотам. Это все огромное предубеждение, что я не умею петь и пою только под фонограмму. Те, кто был на моих выступлениях, знают, как я работаю. Я пела на огромном количестве шоу на центральных каналах с живым звуком, они все есть в свободном доступе — их можно посмотреть в любой момент и оценить мой уровень.

«Вложила в шоу более 50 миллионов»

— Почти все билеты на шоу «Вот она я» проданы. В постковидное время это получается не у всех артистов. Чем будете удивлять? Постановка нового шоу требует не только предельной самоотдачи артиста, но и значительных финансовых вложений.

— Я с огромной благодарностью отношусь к зрителям и журналистам, которые принимают меня такой, какая я есть. Как вы помните, мне пришлось перенести шоу с 28 октября прошлого года из-за введенного тогда карантина. Но я сделала все возможное и невозможное, чтобы шоу состоялось в этом году. 4 июня оно будет точно! Это очень дорогое шоу, в которое я вложила более 50 миллионов рублей.

Это декорации, сцена, свет, звук, костюмы, лучшие танцоры и хореографы… Из-за переноса пришлось снять целый ангар, чтобы было где все это хранить. И это тоже влетело мне в пару миллионов.

— Вы недавно побывали на концерте и праздновании юбилея Филиппа Киркорова. Какая его песня у вас любимая? Что подарили Филиппу на 55-летие?

— Я подарила Филиппу шляпу, которая инкрустирована стразами. Я ее делала на заказ — специально для моего короля. Кажется, Филипп был в восторге от такого презента. На его концерте я как раз думала: какая же его песня моя самая любимая… Список оказался большим.

Например, я люблю трек «Дива» — там все слова обо мне, все сходится. Но в то же время песня «О любви», которая стала саундтреком к фильму «Экипаж», тоже моя любимая — я под нее каталась в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Я просто люблю творчество Филиппа, оно отзывается в моем сердце.

«Отдохну теперь только в январе»

— Наградите себя отпуском после шоу?

— Отпуска в этом году не будет. После концерта у меня еще несколько выступлений, после которых улечу на съемки. Все месяцы расписаны. Мне так легче жить, когда есть жесткий график. Отдых меня ждет только в январе.

— На телевидении у вас сейчас три проекта: «Бузова на кухне», «Звезды в Африке» на ТНТ и шоу «Талант» на «Пятнице». Вам этого хватает?

— Нет, я хочу еще! Мне мало, я жадная до работы. Мне еще хоть десять проектов дайте, я найду время и буду отдаваться им целиком. Я люблю работать, мне нравится быть востребованной. Сейчас я задействована в трех разных по формату шоу. В проекте «Звезды в Африке» мы с Мишей Галустяном находимся рядом с участниками — помогаем пройти испытания, выжить.

«Бузова на кухне» — это шоу, где я с гостями готовлю и обсуждаю последние новости, сплетничаю. Кухня всегда была лучшим местом для разговоров. В шоу «Талант» я уже в качестве наставника, члена жюри, который помогает ребятам раскрыться и проявить себя.

— Смотрели хоть один выпуск «Дома-2» после того, как проект ушел на другой канал и вы оттуда тоже ушли?

— Нет. А зачем? Там остались люди, которые меня с самого первого дня обливали грязью. Писали негативные посты в социальных сетях и обвиняли в том, чего я даже не совершала. Бог им судья. Я не уходила из шоу на канале ТНТ. Я покинула проект, который перешел на другую кнопку.

Я, как и миллионы людей, ассоциирую «Дом-2» только с ТНТ. Именно этот канал дал новые возможности всем участникам — за нашей жизнью следили зрители, о нас узнали и нас полюбили. Поэтому ТНТ я могу назвать своим домом.

— 15 мая 18 лет назад Ольгу Бузову впервые показали на этом канале в «Доме-2». Вспоминаете, как тогда изменилась ваша жизнь?

— Это было удивительно! Я не верила, что смогла попасть в телевизор. Когда через пару месяцев нас вывезли куда-то за периметр, ко мне подошли взять автограф, а я не поняла: зачем?! Я ведь еще не видела себя в телевизоре. Нам было запрещено смотреть шоу. Только спустя время, когда мы уже собрали «Олимпийский», стали ездить в туры, я поняла, что стала узнаваемой. И начала переводить эту узнаваемость в популярность и востребованность.

К чему это привело, вы знаете. Я самая обсуждаемая персона, моей цитируемости можно только позавидовать. А я просто показываю свою реальную жизнь. Это огромное счастье — быть востребованной и любимой столько лет. И я это буду лишь усугублять. К своему «совершеннолетию на ТВ» я сделала выставку своих легендарных образов.

— Наш номер выходит 25 мая. Традиционно это день последнего звонка в школе. Помните, о чем мечтала выпускница школы Ольга Бузова?

— В то время я мечтала поступить в СПбГУ, только об этом и думала. Кстати, тогда в меня тоже никто не верил, все крутили пальцем у виска и говорили: «Ты в жизни в этот университет не поступишь!» А я подготовилась и поступила. На бюджетное дневное отделение!

«Готовлюсь к новоселью»

— Вы планировали к началу 2022-го переехать в новую квартиру. Но, кажется, переезд затянулся?

— Я все еще планирую туда переехать! Если бы я только знала, что такое ремонт, никогда бы на это не подписалась! Сейчас уже все на финальной стадии — обещают, что я заеду в квартиру летом. Как только я там окажусь, обязательно сообщу всем. Уже новоселье начала продумывать. Устрою вечеринку в новой квартире!

— Кроме мамы Ирины Александровны, с кем вы можете поделиться радостью и переживаниями в любое время дня и ночи?

— С подругами: Машей Погребняк, Юлей Самедовой и еще парочкой девчуль, но они не публичные люди, поэтому имена называть не буду. Они и поддержат, и приедут среди ночи, и посты в защиту напишут. Они со мной уже много лет. Я их люблю, ценю и берегу.

— Нам показалось или действительно стало меньше хейта в ваш адрес за последний год?

— Вам кажется, просто он изменился. Люди в соцсетях обсуждают, что я не так стою, не в том платье, не так говорю, не так веду… Но все это лишь подогревает интерес к моим шоу «Бузова на кухне» и «Звезды в Африке». Рейтинг у обеих программ настолько высокий, что продолжение вас ждет точно.

— За клипы и стиль вас сравнивают с Джей Ло. А она недавно вернулась к своему давнему бывшему — Бену Аффлеку. Вы, когда бываете в родном Питере, видитесь со своим «давним бывшим» — Тимофеем Майоровым?

— У каждого человека есть «идеальный бывший», мы всех сравниваем с ним и готовы были бы вернуться, но что-то как-то уже не складывается. Хотя вы прекрасные друзья и вам весело друг с другом. Вы часами можете болтать и мило гулять. И все вам говорят: дважды в одну реку не войти… Так было у всех, пока Джей и Бен не воссоединились через 20 лет! И я поняла после этого: а почему бы и нет? Но то ли река эта холодная, то ли еще 20 лет не прошло… В общем, мы с Тимой пока просто друзья (смеется).

— Дженнифер Лопес говорит о себе: «Люди всегда недооценивали меня, и, возможно, это к лучшему. Это весело — доказывать, что они ошибаются». Когда последний раз вам пришлось это доказывать?

— Каждый день. Правда. Я доказываю себе, своей семье, своим поклонникам, что я могу, что не зря они выбрали меня. Доказываю, что могу еще больше, еще круче. Именно поэтому я ставлю планку все выше и выше. Поэтому я собираю один из самых престижных концертных залов страны в тот момент, когда многие уходят с таких площадок в клубы. Но я буду не я, если стану жить по-другому. Я максималистка.

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