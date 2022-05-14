Какие участницы «Холостяка» не понравились маме Александра Гранкова и ушли из проекта

На ТНТ продолжается популярный проект «Холостяк», на котором фермер из Подмосковья Александр Гранков и инвестор из Женевы Димаш Адилет ищут свои вторые половинки.

Десятый выпуск был полностью посвящен Гранкову и четырем его избранницам — Марине, Юле, Алене и Яне. Саша познакомил красоток со своей мамой, которая сделала выводы по каждой из участниц.

Как оказалось, женщине не особо понравилась Яна Сапета. Да и Гранков остался недоволен тем фактом, что у девушки есть дочь от первого брака.

«Я не могу делить человека с его прошлой жизнью», — отметил холостяк.

Однако розу Яна все же получила.

Ушла с проекта Алена Ситникова. Гранкова и его маму насторожило то, что девушка еще очень молодая и ей надо заниматься карьерой.

То же самое последовало и за Юлией Голыгиной. Саша заявил, что испытывает к девушке лишь дружеские чувства и не готов построить с ней любовь.

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