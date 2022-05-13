Звезда «Холостяка» Юлия Голыгина: «У Саши Гранкова были три явные фаворитки»

На ТНТ продолжается девятый сезон романтического проекта «Холостяк», в котором два неженатых красавчика выбирают себе невесту из числа красавиц.

Одной из участниц стала блогер Юлия Голыгина. В интервью журналистам Teleprogramma.pro девушка рассказала, как попала на проект и о том, что осталось за кадром.

— Вы сами нашли продюсеров или они вас?

— Мне написал кастинг-менеджер в соцсетях с предложением принять участие в кастинге.

Я сразу зашла на официальный сайт ТНТ, чтобы убедиться, что это не мошенники. Убедилась и только после этого дала положительный ответ.

— Кого рассчитывали увидеть в проекте в роли холостяка?

— Слухи ходили разные. Говорили, что это может быть Дава, Милош Бикович, Крид или Тимати второй раз, Джони, Миша Марвин. Я же надеялась, что это будет кто-то не медийный. Так и получилось.

— Вы знали Александра и Димаша до проекта?

— Димаша не знала и не видела до проекта, а вот на Сашу пару раз в соцсетях попадала. Видимо, из-за схожих интересов.

— Что особо понравилось в Александре?

— Его любовь к животным. Это то, что нас объединяет! Я считаю, что люди, которые любят животных — добрые, милосердные, нежные. Вообще, чем больше я узнавала Сашу на проекте, тем больше положительных качеств в нем находила.

— Димаш не такой?

— Он веселый, разносторонний, очень интересный в общении, умный и уверенный в себе мужчина. Вообще считаю, что холостяков нам подобрали очень достойных.

— Кто ваша главная конкурентка?

— У Саши на протяжении всего проекта были три явные фаворитки — я, Яна и Марина. Все мы очень разные, каждая достойна быть единственной. Кто в итоге оказался той самой для Александра — узнаем в финале.

— А с кем не сложились отношения?

— Я шла на проект, чтобы построить отношения с мужчиной, а не с девочками, поэтому фокус был на другом. Ссоры бывают в любом коллективе, а в женском — особенно, причина найдется всегда. Но на удивление у нас каких-то крупных ссор или драк не было.

— В чем ваше преимущество перед другими участницами?

— Я старше многих участниц, у меня больше жизненного опыта, в том числе опыта в общении с мужчинами. Я интересная, разносторонняя и состоявшаяся личность! Знаю себе цену, знаю, как правильно себя подать, как вести себя с мужчиной. Я Красивая, яркая, интересная и харизматичная.

— С кем из девушек вы поддерживаете отношения сейчас?

— Больше всего на проекте мы сблизились с Яной, с первого дня были вместе и поддерживали друг друга, насколько это возможно. Осталась в хороших отношения с Тахой, Софой, Мариной, Виолеттой, Лерой, Ариной.

— Вы — известный блогер. Как блокировка соцсетей сказалась на вашей деятельности сейчас?

— У меня есть отличный навык, который помогал мне на протяжении всей жизни — это умение адаптироваться. Меня не пугают сложности и сложившиеся обстоятельства. Я подстроилась под нынешние реалии и как итог вышла только в плюс. Мои соцсети растут, как и заработок.

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