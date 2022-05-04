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«После майских праздников»: Авербух сообщил о судьбе «Ледникового периода»

Точное решение пока не принято.

«После майских праздников»: Авербух сообщил о судьбе «Ледникового периода»
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: соцсети актрисы

Фигурист Илья Авербух — продюсер популярного проекта Первого канала «Ледниковый период». По его словам, пока неизвестно, что будет с шоу дальше.

«Решение принимает руководство Первого канала. Это их проект, я его только продюсирую. Мы надеемся и ждем. Я думаю, что станет понятнее после майских праздников», — заявил Авербух в интервью Sport24.

При этом Авербух подчеркнул, что «Ледниковый период» важен для многих спортсменов, так как спорт сейчас — не в самом лучшем положении.

«Есть ребята, которые уже сейчас готовы завершить карьеру, и поддержать их, в том числе телепроектом, было бы очень кстати», — отметил он.

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