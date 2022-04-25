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Мухомор из «Маски» Евгений Дятлов рассказал, какой участник его поразил из всех трех сезонов

Актер дал эксклюзивное интервью Teleprogramma.pro.

Мухомор из «Маски» Евгений Дятлов рассказал, какой участник его поразил из всех трех сезонов
Мухомор из «Маски» Евгений Дятлов. Фото: НТВ

Актер Евгений Дятлов стал участником третьего сезона шоу «Маска». Артист скрывался от всех в костюме Мухомора. Нашим журналистам он рассказал, что раньше не особо следил за проектом. Но есть артист, который его поразил больше всех.

«Поначалу я не сильно интересовался «Маской», но позже на меня произвело огромное впечатление выступление Стаса Пьехи в образе Неваляшки. Я настолько привык видеть его в совершенно другом музыкальном имидже, что был сильно удивлен, узнав, что под маской скрывается именно он. Мне-то казалось, что он уже весь определен и давно показал все, на что способен», — рассказал Дятлов Teleprogramma.pro.

Поэтому актер уточнил, что тут же согласился, когда ему предложили участие в третьем сезоне «Маски».

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