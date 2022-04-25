Мухомор из «Маски» Евгений Дятлов рассказал, какой участник его поразил из всех трех сезонов

Актер Евгений Дятлов стал участником третьего сезона шоу «Маска». Артист скрывался от всех в костюме Мухомора. Нашим журналистам он рассказал, что раньше не особо следил за проектом. Но есть артист, который его поразил больше всех.

«Поначалу я не сильно интересовался «Маской», но позже на меня произвело огромное впечатление выступление Стаса Пьехи в образе Неваляшки. Я настолько привык видеть его в совершенно другом музыкальном имидже, что был сильно удивлен, узнав, что под маской скрывается именно он. Мне-то казалось, что он уже весь определен и давно показал все, на что способен», — рассказал Дятлов Teleprogramma.pro.

Поэтому актер уточнил, что тут же согласился, когда ему предложили участие в третьем сезоне «Маски».

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