Мухомор из «Маски» Евгений Дятлов: «Дышать в костюме было крайне тяжело, все время боялся упасть»

На НТВ завершился второй полуфинал популярного проекта «Маска». В минувшее воскресенье проект покинул Мухомор, в этом костюме оказался актер Евгений Дятлов.

В интервью журналистам Teleprogramma.pro артист рассказал о тайнах закулисья шоу и о том — как ему удавалось скрывать от родственников свое участие.

— Легко ли вы согласились на участие в «Маске»?

— Поначалу я несильно интересовался «Маской», но позже на меня произвело огромное впечатление выступление Стаса Пьехи в образе Неваляшки. Я настолько привык видеть его в совершенно другом музыкальном имидже, что был сильно удивлен, узнав, что под маской скрывается именно он. Мне-то казалось, что он уже весь определен и давно показал все, на что способен.

Участники «Маски» могут попробовать то, чего никогда бы не позволили себе при каких-то других обстоятельствах. Поэтому когда мне поступило предложение выступить в 3-м сезоне, я согласился. «Посмотрим, что я могу», — сказал я самому себе.

— Как вы выбрали костюм Мухомора?

— Мне предложили на выбор несколько эскизов. Среди них запомнился костюм Улитки – огромный такой, с домиком на колесиках. Я сначала хотел выбрать этот неповоротливый образ, потому что в нем затруднительно танцевать. Подумалось: «Ну, куда мне плясать, я ж уже не мальчик».

Еще был костюм Муравья, но он сидел плотно по фигуре, к такому надо было бы отдельно готовиться. И вдруг увидел Мухомора, он мне очень понравился.

В реальности костюм оказался таким же шикарным, как и на картинке. Я, как театральный актер, вижу, с какой любовью, как добротно и с какой фантазией он сделан. Все продумано до мелочей, множество деталей. Художникам по костюмам браво!

— Как чувствовали себя внутри костюма?

— В нем очень жарко. Ткань плотная, тяжелая, сверху еще много деталей нашито. Сначала я надевал костюм на футболку, затем уже и от нее решил отказаться. Голова Мухомора весит, думаю, килограмма 3-4, так что особо не поскакать и головой не помотать.

Никаких признаков клаустрофобии у меня не было, но вот дышать внутри крайне тяжело.

В маске я почти ничего не мог разглядеть и все время боялся упасть. Однажды посмотрел по телевизору одно из своих выступлений, и увидел, что стоял на самом краю. А будучи на сцене даже этого не заметил.

— Как удавалось скрывать от родных и друзей участие в «Маске»?

— Мне часто звонили ребята знакомые и спрашивали: «Мухомор – это ты или нет?». Кто-то узнал меня по подергиванию плеч, когда Мухомор смеялся. Кто-то обратил внимание на походку. Но я всем отвечал, что это не я.

— Вы похудели за время участия в проекте?

— Не взвешивался, но по одежде чувствую, что да.

— Чем боялись выдать себя и что больше всего пришлось менять: интонации, вокал, походку?

— Мне очень хотелось поиграть в прятки с жюри и со зрителями. Но я совсем не боялся выдать себя. Ну разгадают и разгадают. Я свой среди чужих и чужой среди своих на этом празднике жизни. Я пришел в «Маску», чтобы получить яркие впечатления и испытать новые ощущения, даже если бы задержался здесь на 1-2 выпуска.

Никаких далеко идущих целей я не преследовал, мне просто было очень интересно. Я сформировал характер Мухомора, и в нем было любопытно существовать, наблюдать за реакцией жюри и зрителей. Я периодически что-то говорил невпопад, хихикал. Кстати, это все результат наблюдений за близкими мне людьми и попытка повторить за ними.

— Что стало самым сложным для вас за время участия в «Маске»?

— Самым сложным стало сжиться с моим насыщенным рабочим графиком. Я участвовал во многих телешоу и думал, что уже все знаю. И вдруг «Маска» просто заняла собой все пространство! Я-то думал, это веселуха какая-то: сейчас выйдем быстренько, отпоем, запишем, а оказалось, что все гораздо насыщеннее и очень трудоемко.

— Вы покинули шоу в шаге от финала. Обидно?

— Вообще не обидно. За два шага, за один шаг, – все это абсолютно неважно. У меня не было цели дойти до финала, а вот определенные песни очень хотел спеть. В частности, You Can Leave Your Hat On Джо Кокера, ’O Sole Mio и сегодняшнюю композицию – How You Remind Me группы Nickelback, потому что это дань моему рокерскому прошлому, хотелось жахнуть как следует. Николая Носкова тоже очень люблю, когда-то его творчество сильно повлияло на меня, это еще были времена группы «Москва» и пластинки «НЛО».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.