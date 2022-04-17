Звезда «Холостяка» Елизавета Кирюхина: «Самым сложным в шоу было видеть душевную боль девушек!»

В девятом сезоне популярного шоу ТНТ «Холостяк» — жарко. В проекте принимают участие сразу два главных героя – инвестор из Женевы Димаш Адилет и фермер из Подмосковья Александр Гранков.

А за сердца красавцев борются сразу 20 девушек. Одна из них — модель и актриса, звезда журнала Playboy Елизавета Кирюхина, известная как Лиза Кей. Девушка покинула шоу в субботу, 16 апреля. Это было ее личное решение.

В интервью журналистам Teleprogramma.pro девушка рассказала о закулисье шоу и о том, что для нее стало самым сложным.

— Для чего вы решили принять участие в шоу?

— Попробовать найти любовь. Думаю, это ожидаемый ответ. Любовь можно найти в самых неожиданных местах, даже в очереди в публичную уборную. На проекте еще не пробовала искать и решила, что если «изменить» жизненную стратегию и сделать вот такой нестандартный шаг — можно встряхнуть всю систему. А это время от времени надо делать.

— Что особенно понравилось в Александре?

— Александр, бесспорно, красив и обаятелен. Это произвело на многих девушек мощное первое впечатление. Некоторых, я бы даже сказала, «снесло» как порывом ветра. Я лично хочу подметить его искренность. Он всегда говорит, что у него на уме, даже если это может показать его перед девушками в не лучшем свете. На такого рода проекте это бесценно.

— А что в Димаше?

— Димаш воспитан, и мы говорим не столько о трех высших образованиях, сколько о факте, что он street smart. То есть это когда человек обладает жизненными знаниями. Он знает, как сходиться с людьми, знает свои выгодные стороны и слабые качества и, конечно, как постоять за себя и «держать комнату».

— Кого вы считали своей конкуренткой на проекте?

— У меня особое восприятие происходящего на программе «Холостяк». Я считаю, что девушки конкурентками друг другу не являются. У нас есть герой мужчина и есть 20 девушек, каждая из которых проверяет — схожи ли у нее жизненные позиции, ценности, интересы и симпатии с главным героем.

В итоге побеждает та, у которой этих «совпадений» все-таки окажется больше. А не та, которая самая изворотливая, хитрая и которая больше всех «услужила».

Сейчас на пабликах ведут жаркие дискуссии, какой должна быть идеальная пара для Александра или Димаша, перечисляют качества характера и внешности. А какой она должна быть — знают только парни и тут разговор совсем не про идеальность, а про «подходит». Поэтому слово конкуренция тут не причем. Если вы друг другу не подходите — отношения не построить.

— А с кем не сложились отношения?

— Вы про девочек или мальчиков? Я старалась выстраивать отношения со всеми. Я очень люблю людей, особенно когда в одном месте собраны столько уникальных ярких личностей — для меня это было искреннее наслаждение — быть одной из участниц. Конечно, на контакт шли те, у кого интересы и мнения на определенные вопросы совращали с моими. Девушки с другими целями и интересами меня сторонились, и это нормально.

— Вы живете в США. Готовы ради отношений переехать в другую страну?

— Ради того самого мужчины – однозначно, да.

— Вы снимались для Playboy. На шоу холостяки интересовались этим фактом?

— Да, интересовался Саша.

— В чем ваше преимущество перед другими участницами?

— У меня большой опыт в вопросах общения, психологии и коммуникаций. Я энтузиаст изучения речевых стратегий. Благодаря опыту развития своего личного бренда «Лиза Кей» в модельной сфере, а эта сфера подразумевает большое количество работы с людьми, я знаю, как проявить себя, как работать с вниманием человека и очень хорошо «читаю комнату».

— Что для вас было самым сложным в этом проекте?

Видеть душевную боль девушек, видеть их искренние чувства и слезы.

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