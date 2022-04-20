Лера Кудрявцева: «Алла Довлатова оплакивает близкого человека»

23 апреля в 21:35 гостьей шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет радиоведущая Алла Довлатова. Она поделится своей болью и расскажет о страшной потере, честно посчитает перенесенные пластические операции и вспомнит, как Филипп Киркоров познакомил ее с будущим мужем.

Алла Довлатова производит впечатление счастливого человека. Неудивительно, ведь радиоведущая почти всегда улыбается, и улыбка слышна даже в ее голосе. Однако Довлатова хоть и звезда, но в первую очередь — человек, чье сердце не раз разрывалось от горя, ведь в жизни бывают не только белые, но и черные полосы.

«Мы пообщались, и хорошо пообщались, – вспоминает Алла человека, о котором ей до сих пор больно говорить. – Он должен был приехать, но не успел. Умер!»

Как же горько Алла плакала, рассказывая об этом. Переживала трагедию, как будто она произошла вчера, а не много лет назад. И со всей искренностью просила прощения у человека, который, увы, уже не может ее услышать.

Но Алла Довлатова была бы не собой, если бы не умела брать себя в руки. Она ведь очень сильная — это видно невооруженным глазом. К тому же ее жизнь все-таки не сплошная трагедия, и телеведущей есть чем гордиться.

Так, она многодетная мама: Алла побывала замужем дважды и каждому мужу подарила по двое детей. Щедрые подарки! Правда, с одним из малышей Довлатова пережила в роддоме настоящий кошмар, когда ребенок только-только появился на свет.

«Она его достала, а он не кричит», — вспоминает Алла, и голос ее дрожит.

К счастью, тогда все обошлось, и сейчас Алла не нарадуется на своих детей. Со вторым мужем, которому радиоведущая родила двух девочек, Аллу, кстати, познакомил Филипп Киркоров. Его знакомый буквально бредил знакомством с очаровательной Довлатовой, и Киркоров пошел ему навстречу. Видимо, сыграла свою роль мужская солидарность.

Алла — женщина яркая, мужским вниманием никогда обделена не была. И сейчас она выглядит так же роскошно, как в юности. Довлатова не стесняется признаваться, что время от времени обращается за помощью к пластическим хирургам, и не видит ничего плохого. Мнение чужих людей по поводу изменений ее внешности радиоведущую не волнует.

«Мне нравятся мои губы, мужу нравятся мои губы, — пожимает плечами Алла. — А что там тете Глаше – нравится, не нравится…»

Но если пухлые губы Аллы — предмет жарких споров в интернете, то ее стройная фигура — предмет зависти. Однако благодарить за нее нужно не пластических хирургов, а силу воли самой Аллы. Йога — вот ее «волшебная палочка». Довлатова прямо в студии показала мне несколько асан для молодости и красоты, и я не без удовольствия попыталась их повторить. Сложно, но интересно, всем рекомендую попробовать.

Итак, под чертой: Алла Довлатова красива, любима, она состоялась как женщина, как мама и как профессионал. Почему же моя гостья так переживала, получив конверт с секретом, который стоит один миллион рублей? Какая тайна отравляет ей жизнь? И отважится ли телеведущая расстаться с ней в эфире и почувствовать долгожданное облегчение?

Все ответы — в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» 23 апреля на НТВ.

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