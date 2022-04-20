Звезда шоу «Звезды в Африке» рассказал, какая на самом деле Ольга Бузова на проекте

Бывший резидент Comedy Club Роман Юнусов стал участником второго сезона шоу «Звезды в Африке». Комик рассказал, что ему приходилось часто нелегко в шоу, ведь главная задача там — выжить в экстремальных условиях.

Участникам приходится практически драться за еду, вычислять провокации конкурентов и при этом проходить изнурительные соревнования. В конце каждой серии проект покидает одна из знаменитостей. До финала доберутся лишь трое. Сильнейший получит приз в размере пяти миллионов рублей.

Ведущими программы стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Юнусов рассказал, какая телеведущая за кадром проекта.

«Ольга смелая и талантливая девушка. Уж она-то в своей жизни прошла очень много испытаний, но при этом она стойкий кремень! Молодец!» — заявил Юнусов Teleprogramma.pro.

Кстати, разногласий у Юнусова на проекте ни с кем нет. Так он сам говорит.

«А сдружился я с теми, с кем был знаком давно. С Олегом Верещагиным, Натальей Рудовой, Никитой Джигурдой, Аленой Водонаевой, хотя я не был с ней знаком ранее», — добавил Роман.

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