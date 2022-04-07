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Впервые в истории публичный отказ: что нас ждет в новой серии «Холостяка»

В субботу на ТНТ стартует пятая серия.

Впервые в истории публичный отказ: что нас ждет в новой серии «Холостяка»
Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ

На ТНТ продолжается показ популярного шоу «Холостяк». Фермер из Подмосковья Александр Гранков, а также инвестор из Женевы Димаш Адилет ищут свою любовь среди 20 участников шоу.

Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ
Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ

В пятой серии главных героев ждет тест на «мужественность» и полоса препятствий. Один из холостяков пригласит на свидание нескольких девушек, однако впервые за всю историю проекта получит публичный отказ от одной из них.

Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ
Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ

Церемония роз будет мрачной, напряженной и непредсказуемой — некоторые девушки грозились отомстить главным героям за их поведение, демонстративно не дав им свою розу.

Впрочем, подробности мы увидим в субботу, 9 апреля, в 23:00 в новом выпуске шоу «Холостяк» на ТНТ.

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