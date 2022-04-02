«Девочки ядом наполнились»: Димаш Адилет решил споить участниц «Холостяка»

Пока Александр Гранков ушел на свидание, казахский Чак Басс повышал градус на на вечеринке.

Один из новых героев «Холостяка» Димаш Адилет сбил с толку участниц шоу на ТНТ. Темноглазый брюнет стал наливать крепкий алкоголь девушкам.

Участницы проекта «Холостяк» не ожидали, что Димаш Адилет принесет на вечеринку мескаль. С привычными ему манерами красавец-бизнесмен наливал алкоголь дамам. Повышенный градус заставил девушек начать откровенные разговоры с Демашем.

Пока одни участницы проявляли смелость и приглашали Димаша на разговоры, другие девушки кидали на первых осуждающие взгляды.

«Девочки ядом наполнились», – высказалась модель Лиза Кей в шоу «Холостяк» на канале ТНТ.

К слову, именно эта участница окончательно разочаровалась в Димаше:

«Я была собой. А он улыбался и вежливо разговаривал. Я надеялась, что масочка съедет. Но он ничего не дал, кроме улыбки… Я в ужасе и полном конфузе».

Напомним, ранее модель Виктория Одинцова рассказала, что ее связывало с Димашом Адилетом. Знаменитостей подозревали в романе и даже приписывали им помолвку.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.