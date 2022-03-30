На Первом канале официально рассказали о судьбе шоу Малышевой «Жить здорово!»

В среду, 30 марта, в Сети появились слухи о том, что Первый канал закрыл шоу Елены Малышевой «Жить здорово!». Якобы доктор собрала всех своих сотрудников и объявила им эту новость.

По сообщениям инсайдеров, продакшн новых выпусков остановлен до сентября, но и потом, скорее всего, не вернется в эфир.

Журналисты Teleprogramma.pro обратились в пресс-службу Первого канала, где ответили на этот счет вот что:

«Программа «Жить здорово!» не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет», — говорится в их сообщении.

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