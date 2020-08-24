«Первая девочка»: у 59-летней Елены Малышевой родилась внучка в США

Телеведущая поделилась радостной новостью с поклонниками. У ее сына Юрия родился еще один ребенок. Видео с новорожденной крохой она опубликовала в соцсети.

Елена Малышева является врачем и телеведущей. Всей стране знакомы ее программы «Здоровье» и «Жить здорово!», которые она ведет. 59-летняя женщина старается идти в ногу со временем. При этом она помогает своей пожилой маме, а недавно Елена Васильевна улетела в США, чтобы увидеться со своими близкими. В Нью-Йорке живет ее сын Юрий с женой. У пары подрастают сыновья: пятилетний Игорь и двухлетний Артур.

Недавно Малышева призналась, что улетела в Америку также, чтобы помочь подготовится паре к рождению еще одного ребенка. 24 августа телеведущая поделилась радостной новостью, что стала бабушкой в третий раз. У ее сына родилась долгожданная дочка. Трогательным видео, на котором запечатлены первые мгновения жизни крохи и знакомство с братьями, звезда разместила в соцсети.

«В нашей семье большая радость. У нас родилась внучка. Первая девочка в нашей семье. Добро пожаловать на Белый свет, Анечка! Пусть этот мир будет добр к тебе! Ты родилась в большой и дружной семье! У тебя два старших брата! Они всегда будут тебя защищать!» — написала звезда.

Елена Васильевна призналась, что ее старший внук написал для крохи письмо. Игорь уже умеет излагать свои мысли на бумаге. А вот его брат едва умеет говорить, но научился произносить имя сестры. Коллеги и поклонники поздравили телеведущую.

«Елена Васильевна, поздравляю вашу семью с новым счастьем! Анечка подрастет и прочитает это доброе послание от любимых братьев», — написала Екатерина Стриженова. «Трогательное послание! Растите здоровенькими!», «Ну какой-же вы замечательный человек, Елена Васильевна! Какая бабушка!», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Малышева уже собирается домой, так как скоро стартуют съемки ее шоу. Однако в США бушует пандемия коронавируса, поэтому прямых перелетов из России туда и обратно нет. Еще недавно в продаже были билеты на прямые рейсы, но потом их отменили. Теперь телеведущая ищет способ вернуться на родину через третьи страны.