Участницы «Холостяка» унизили фермера Гранкова во второй серии

Молодого человека продюсеры не предупредили о появлении конкурента в шоу.

На ТНТ стартовал новый сезон популярного проекта «Холостяк». Главными героями в этот раз стали сразу два молодых человека – фермер из Подмосковья Александр Гранков и казахский бизнесмен Димаш Адилет.

Гранков практически всем участницам проекта не понравился. После появления Димаша девушки это показывали очень явно.

«Димаш – вот я понимаю – мужчина. А из разговора с Сашей я только поняла то, что он 10 лет пытался что-то сделать, но у него ничего не получилось», — заявила модель Лиза Кей.

Кстати, продюсеры не предупредили Гранкова, что у него в шоу будет конкурент. Для парня это оказалось большим сюрпризом. Александр приехал на виллу после свидания, где его ждали колкие высказывания дам.

«Чем вы занимались весь день?» — поинтересовался Гранков у девушек. «Готовили сюрприз для тебя, тебе он не понравится, а нам — очень!» — едко сказали некоторые модели.

Гранков был в растерянности. Он не знал, как на это реагировать.

«Мне стало так стыдно за них, нельзя так человека унижать!» — призналась одна из участниц.

Гранков признался, что опешил от неожиданности и разнервничался.

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