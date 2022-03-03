Стали известны первые имена участниц нового сезона шоу «Холостяк»

На ТНТ 12 марта стартует новый сезон романтического шоу «Холостяк». На этот раз главными героями будут два человека – 26-летний миллионер из Казахстана Димаш Адилет и 27-летний бизнесмен Александр Гранков. За сердца этих молодых людей будут бороться красавицы модельной внешности.

Кстати, одной из них станет блогер Эльвира Гараева, которая специализируется на женской психологии. Ей 25 лет. Девушка проводит марафоны, в которых обучает женщин, как быть желанными для мужчин.

Также среди претенденток 31-летняя модель Елизавета Кирюхина, она снималась для обложки журнала Playboy; мисс Азия-2015 Тахмина Сулейманова; двойняшки-бизнесвумен Камилла и Карина Зиганшины, блогеры Элина Крупская, а также бывшая жена экс-игрока футбольного клуба «Урал» — модель Яна Сапета, пишет Вокруг ТВ.

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