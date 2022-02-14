«Я тебе сейчас по башке дам!»: Киркоров накинулся на Тодоренко в эфире шоу «Маска» из-за ног Лорак

В эфире НТВ состоялась премьера третьего сезона шоу «Маска». Правила остались неизменны – жюри решает, кого рассекретить, в финале каждого выпуска. С самого первого участника уже начались предположения, вопросы и расследования.

Не обошлось в первом выпуске и без ссор. После выступления Осьминога Регина Тодоренко взяла слово, чтобы высказать свои догадки.

«Я смотрю пристально на ноги. Это артистка стоит в очень специфической позиции – немножечко иксом. И так очень часто стоит Ани Лорак. Очень часто. Вот скажите, кто наблюдал за Ани Лорак, видел наверняка, что она так ножечку», — начала рассуждать Тодоренко.

Рассуждение соседки очень не понравилось Филиппу Киркорову. Музыкант начал перебивать Регину, обстановка накалилась:

«Ты че обалдела! Я тебе сейчас дам, какие иксом Ани Лорак? Я сейчас тебе по башке дам, за Ани Лорак! Каким иксом! У Ани Лорак идеальные ноги, и вообще идеальная фигура!», — завелся в ответ Филипп Киркоров.

В перепалку вступил Тимур Родригез, который грамотно увел беседу в другое русло, объяснив, почему это никак не может быть Ани Лорак.

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