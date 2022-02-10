Олимпийка на платье и короткие юбки: тренды весны 2022 года
Видео
Как Людмила Артемьева променяла театр на сериалы и не пожалела
Видео

Онлайн-презентацию третьего сезона «Маски» посмотрели более 2 миллионов зрителей

Зрителям рассказали, каких новинок стоит ждать от грандиозного шоу.

Онлайн-презентацию третьего сезона «Маски» посмотрели более 2 миллионов зрителей
Презентация шоу «Маска». Фото: PR НТВ.

Шоу «Маска» канала НТВ доказывает свою популярность, даже когда не выходит в эфир.

9 февраля «ВКонтакте» прошла онлайн-презентация третьего сезона музыкального проекта. Менее чем за сутки ее посмотрели два миллиона человек – настолько зрителям интересны детали проекта.

В рамках прямой трансляции создатели проекта вспомнили успехи двух прошлых сезонов и рассказали о сюрпризах нового.

«Для меня шоу «Маска» — это совершенно невероятное приключение, возможность удивляться, получать какие-то очень яркие эмоции, которых мы уже давно не испытывали, будучи взрослыми людьми. Что может вот так удивить!? А в шоу все происходит именно так. Шоу точно семейное, потому что у меня вся семья смотрит», — высказалась член жюри проекта, певица Валерия.

«Я очень благодарна шоу «Маска» и нашим продюсерам за то, что у нас у всех есть возможность погрузиться в сказку, порадовать своих детей и семью. Значит, мы делаем что-то большое, что-то великое, что может осчастливить каждого», — поделилась эмоциями Регина Тодоренко.

Не пропустите старт третьего сезона шоу «Маска» — 13 февраля в 20:10 на канале НТВ.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Маска»музыкальное шоуНТВпрезентация