Генеральный продюсер «Маски» рассказал о «фишках» нового сезона

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Генеральный продюсер шоу «Маска» Тимур Вайнштейн на презентации нового сезона рассказал о «фишках», которые появятся на проекте в этом году.

Во-первых, в 2022 году создатели шоу покажут по НТВ на один выпуск больше, чем обычно. Во-вторых, финал проекта проведут в московском концертном зале Crocus City Hall – чтобы поклонники смогли лично увидеть представление.

Напомним, что премьера третьего сезона шоу «Маска» состоится 13 февраля в 20.10 на НТВ. В вокальном поединке сойдут 14 новых участников: Анубис, Джокер, Дракон, Козерог, Леопард, Лошадь, Малыш, Монстрик, Мухомор, Осьминог, Павлин, Пес, Пончик и Пчела.

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