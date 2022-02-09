Стало известно, как выглядят Мухомор, Павлин и Монстрик в шоу «Маска»

В Сети состоялась презентация третьего сезона популярного шоу «Маска». В этот раз в проекте будут участвовать 14 новых участников: Анубис, Джокер, Дракон, Козерог, Леопард, Лошадь, Малыш, Монстрик, Мухомор, Осьминог, Павлин, Пес, Пончик и Пчела.

Конечно, пока не известно, как выглядят костюмы этих персонажей, но на презентации сезона создатели шоу решили показать трех героев — Мухомора, Павлина и Монстрика. Неизвестно, кто прячется под этими костюмами. Будем угадывать вместе.

Напомним, что премьера третьего сезона шоу «Маска» состоится 13 февраля в 20:10 на НТВ. Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко вновь займут кресла звездных судей. К ним также присоединится Тимур Батрутдинов.

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