Второй выпуск «Танцев со звездами»: Харатьян станцует румбу, Зудина – ча-ча-ча, а Ребенок – самбу

Рассказываем, что покажут в воскресенье, в 17:50, 23 января, в эфире телеканала «Россия 1».

На телеканале «Россия 1» стартовал новый сезон популярного танцевального шоу, в котором звезды покоряют паркет и сердца телезрителей. Сейчас в самом разгаре подготовка ко второму выпуску «Танцев со звездами». Известно, что темой нового тура станет жанр гротеск.

Дмитрий Харатьян и его напарница Ульяна Максимкина готовятся представить зрителям чувственную рубму.

«Мы не боимся трудностей, не собираемся успокаиваться после первого выступления и останавливаться на достигнутом. Я пришел на этот проект, чтобы получать удовольствие, пробовать новое, приобретать опыт и развиваться. Надеемся, что мы станцуем все 10 бальных танцев!», — рассказал актер.

После первого выступления Мария Миронова призналась, что очень ждет второй танец — фокстрот, который актриса ежедневно репетирует со своим партнером Евгением Папунаишвили.

Марина Зудина и Максим Петров наверняка взорвут танцпол ритмичным ча-ча-ча, а Александра Ребенок в паре с Михаилом Щепкиным отважатся на самбу.

«Самба привлекает меня тем, что вызывает самый большой страх. Я достаточно плавный человек, и для меня невероятная скорость этого танца — определенный вызов. Если я смогу его себе бросить и справиться с этим, я себя буду очень уважать», — призналась Александра.

Что приготовили зрителям жюри и остальные участники шоу, станет известно уже в это воскресенье, в 17:50, в эфире телеканала «Россия 1».

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