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«Каждый день танцуем»: Марина Зудина показала кадры со съемок «Танцы со звездами»

Актриса испытывает невероятные чувства.

«Каждый день танцуем»: Марина Зудина показала кадры со съемок «Танцы со звездами»
Марина Зудина. Фото: Global Look Press

Актриса Марина Зудина стала участницей нового сезона проекта «Танцы со звездами». 56-летняя звезда сцены будет выходить на паркет в паре с профессиональным хореографом Максимом Петровым. В своем инстаграме вдова Олега Табакова поделилась первыми кадрами со съемок шоу.

«16 января на Канале Россия1 в 17:50 старт нового сезона «Танцы со звездами». Пока каждый день всей замечательной командой танцуем!», — написала Зудина.

Фанаты пожелали ей удачи в этом испытании.

«Класс! Ждем с нетерпением! Удачи! Шик!» — писали пользователи Сети.

Ранее Зудина отмечала, что сомневалась, когда принимала приглашение организаторов проекта. А теперь поняла, что будет танцевать даже после окончания шоу.

Напомним, ранее стало известно, что на паркет выйдет 48-летняя Мария Миронова. Ее партнером стал Евгений Папунаишвили.

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