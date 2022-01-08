Необычная закуска: куриная печень в беконе с рукколой и гранатом
Видео
Рождественская закуска из слабосоленой семги
Видео

«Такого никогда не было!»: третье место в «Ледниковом периоде» заняли сразу три пары

Никогда еще бронзу не получали сразу столько участников.

«Такого никогда не было!»: третье место в «Ледниковом периоде» заняли сразу три пары
Евгения Медведева и Даня Милохин в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал

На Первом канале завершился показ нового сезона популярного проекта «Ледниковый период», в котором публичные люди танцевали в паре с профессиональными фигуристами.

В субботу, 8 января, ведущие Алексей Ягудин и Алина Загитова подвели итоги. Третье место в итоге заняли сразу три пары:

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев,

— Агата Муцениеце и Александр Энберт,

— Евгения Медведева и Даня Милохин.

«Кстати, такого в истории проекта никогда не было, когда сразу три пары взяли бронзу», — подчеркнул Алексей Ягудин.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Ледниковый период»Агата МуцениецеАлександр ЭнбертДаня МилохинЕвгения МедведеваКирилл ЗайцевОксана ДомнинаПрограмма "Ледниковый период"