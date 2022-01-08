«Такого никогда не было!»: третье место в «Ледниковом периоде» заняли сразу три пары

На Первом канале завершился показ нового сезона популярного проекта «Ледниковый период», в котором публичные люди танцевали в паре с профессиональными фигуристами.
В субботу, 8 января, ведущие Алексей Ягудин и Алина Загитова подвели итоги. Третье место в итоге заняли сразу три пары:
— Оксана Домнина и Кирилл Зайцев,
— Агата Муцениеце и Александр Энберт,
— Евгения Медведева и Даня Милохин.
«Кстати, такого в истории проекта никогда не было, когда сразу три пары взяли бронзу», — подчеркнул Алексей Ягудин.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.