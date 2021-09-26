Дочь Сатурна, мастер узелковой магии и другие: все участники нового сезона «Битвы экстрасенсов»

Новым ведущим проекта стал известный иллюзионист, менталист, «король внимания» Илья Ларионов. Он сменил на этом посту Сергея Сафронова, который со скандалом покинул шоу в прошлом году. Выяснилось, что он вымогал миллионы у участников в обмен на подсказки. Руководство ТНТ, узнав об этом, уволило шоумена.

Рассказываем подробно о каждом участнике 22-го сезона «Битвы экстрасенсов».

Ксения Андреева

Колдунья из Петербурга впервые почувствовала свою необычность еще в детстве, после того, как подверглась жестокой травле в школе, и перенесла три клинических смерти, во время одной из которых она вышла из тела и увидела умерших родственников, наделивших ее силами рода. После этого она потеряла обоняние, зато научилась чувствовать запахи болезней и человеческих душ, и говорит, что сурово расплатилась за дар — разводом с мужем и потерей ребенка.

Ведьма утверждает, что знает диалект мира мертвых, а для того, чтоб общаться с духами, ей достаточно просто закрыть глаза. По своей мирской специальности она швея, но после того, как Ксения почувствовала в себе силу, веретено она использует исключительно для управления потоком времени и нитями человеческих судеб.

Марианна Атие

Африканская ведьма приехала на шоу из Уганды. Девочка осознала способности в 5-летнем возрасте, а в 14 поняла, что не узнает свое лицо в зеркале, потому что в нее вселяются потусторонние сущности. Ее отец, получивший сан жреца в Новом Орлеане, обучил ее практикам луизианского вуду. Впервые увидев отца в трансе, одержимого духом по имени Папа Зака, она испугалась до полусмерти, но уже через три года сама впустила в себя первое лоа, начала приносить в жертву черных петухов, и наконец-то научилась управлять своим гневом.

Духовное имя Марианны — Нафисату, что означает на языке суахили «открывающая путь другим». Она считает, что люди напрасно ассоциируют религию вуду только с темными практиками, потому что куклы вуду могут использоваться и для добрых целей, — например, чтоб исцелить женщину от бесплодия. Впрочем, контакт с духами не мешает ей быть счастливой в браке и воспитывать троих дочерей, средняя из которых, как она считает, унаследовала ее способности.

Александр Беляков

Потомственный кузнец из Рыбинска, кроме ковки магических инструментов он увлекается археологией, фехтованием, кроссфитом, игрой на бас-гитаре и путешествиями. Говорит, что обладает не даром, а знанием, которое умеет воплощать в раскаленном металле. Александр называет себя «мастером артефактов», и кует не только обереги для эзотериков, но и острые клинки для мастеров боевых искусств. Он уверен, что брат его прадеда был настоящим ярославским колдуном, который в старости бесследно исчез, — возможно, чтобы передать свой дар правнуку.

Впервые необычные способности юного Саши обнаружил приятель, сын северного шамана, который обучил его азам камлания с бубном и психоделическим ритуалам с тайными растениями. Кузнец убежден, что суть любого ритуала — создать порядок из хаоса, а магическую силу сравнивает с мужской эрекцией. Кстати, свой приз на Битве он уже получил, встретив на первом же отборочном испытании девушку, с которой теперь мечтает обвенчаться после финала.

Анастасия Казанцева

Эта татуированная ученица шведского шамана живет в Павловском Посаде, но считает себя дочерью Сатурна. Ее эзотерическая практика началась с изготовления колотушек для бубнов, одну из которых, сильно напоминающую искусственный фаллос, она продемонстрировала на отборочных испытаниях Битвы. Настя училась на журналиста, но после того, как попала вместе с мужем на буддийскую практику осознанного умирания «пхова», почувствовала, будто у нее открылась дыра в голове, которая не закрывается до сих пор.

Сейчас она ведет школу шаманизма, где обучает осознанному вниманию, и убеждена, что каждый человек обладает способностями, просто не все умеют их развивать. Помимо экстравагантной колотушки она уже успела впечатлить съемочную группу, когда на поляне разделась догола, чтобы поработать с полем земли, и получить информацию о предмете, находящемся за ширмой.

Кирилл Ковяхов

20-летний колдун, похожий на Гарри Поттера, и никогда не выпускающий из рук вязальных спиц, приехал на «Битву» из небольшого села в Краснодарском крае. Он называет себя мастером узелковой магии, и считает, что вязание — мощная магическая практика, потому что вся наша жизнь состоит из переплетения бесчисленных нитей судьбы. В первом классе маленького Кирилла научила вязать любимая бабушка, заодно показав, как с помощью узелков можно снимать порчу с людей, которых будут согревать связанные им вещи.

Сейчас Кирилл сравнивает вязание с трансом и медитацией, и успевает вязать десятки вещей в неделю, заряжая каждую петлю своей энергетикой. Его главный атрибут — вязаная кукла на шее, которая, по его словам, помогает ему проходить все испытания на поиск. Несмотря на популярность в Тик-Токе и Инстаграме, юный вязальщик не спешит заводить девушку, опасаясь, что это будет отвлекать его от работы спицами. А на Битву он пошел не просто показать необычную магию, но и стать мессией для поколения своих ровесников, по его мнению, погрязшее в хаосе и разврате.

Виола Крюкова

Языческая ворожея северных народов из Оренбурга утверждает, что ее душа — инкарнация скандинавской ведьмы, которая умерла почти 600 лет назад. Она работает со стихиями природы, волшебными травами и острым ритуальным ножом, хотя и считает ритуалы крайней мерой, применимой только в серьезных случаях. Еще в детстве она обнаружила в себе зачатки медиумизма, но решилась начать использовать свои способности только пять лет назад. Виола уверена, что может предсказывать автокатастрофы и искать пропавших людей, входя с ними в резонанс, а для того, чтобы прочитать мысли человека, ей достаточно посмотреть на него сквозь пламя свечи.

Мать Виолы — профессиональный астролог, а сама она училась на лингвиста, но изучать магический язык скандинавских ведьм, которые приходят к ней в ритуалах, оказалось ей интереснее. Она убеждена, что за способности ей придется расплатиться одиночеством, объясняя, что мужчинам тяжело с женщиной, которая читает их как раскрытую книгу.

Максим Левин

Колдун из Петербурга, который утверждает, что способен не только видеть, но и менять будущее людей, занимается магией ровно половину жизни. Выпускник академии госслужбы и обладатель черного пояса по каратэ успешно делал карьеру в областной администрации, пока в его жизни не началась цепь мистических событий, которые пять раз подряд едва не привели его к гибели.

С помощью знакомой колдуньи он понял, что должен принять свою новую миссию и стать наследником традиции его предков, которые были деревенскими ведунами. Родовой ведун, у себя на спине он вытатуировал портреты своих родителей. Максим считает, что магические способности — это не дар, а тяжелая работа и огромная ответственность перед духами рода, и у колдуна должно быть веское основание, чтобы менять жизнь и будущее людей. С его слов, он совершал в магии нехорошие дела, но согласно его кодексу никогда в жизни не причинит вреда детям и беременным женщинам.

Ержан Омербай

Длинноволосый маг из Казахстана, заканчивающий институт кинематографии, говорит, что с детства умел ощущать чужое страдание и боль, понимать, когда взрослые лгут, и даже предсказывать чужую смерть. Покойная бабушка, обучавшая мальчика гаданию на бобах и сбору волшебных трав, называла его «абыз» (что значит «предсказатель»), а когда ребенок начинал плакать, родные боялись к нему подходить, потому что в доме начинался полтергейст.

Позже Ержан узнал, что у его родителей умер от сглаза первый сын, и старейшина деревни сказал, что мальчик пожертвовал свою жизнь следующему ребенку, который станет наследником силы всего их рода. Он убежден, что способен на расстоянии чувствовать, когда кому-то из близких плохо, благодаря особой силе в его волосах, способных работать как энергетические антенны для связи с параллельным миром.

Линда Хевард-Миллс

Экстравагантная иностранка, она родилась в Москве, но большую часть жизни провела в Англии и Канаде, и кроме русского говорит еще на пяти языках. Она наследница аристократического рода из Ганы, а ее дед, окончивший Оксфорд, был знаменитым на всю страну судьей, отцом 17 детей, и владельцем 200 чистокровных арабских скакунов, менявшийся лошадьми с самой королевой Англии.

Линда говорит, что унаследовала способности от отца, а окончательно поверила в них, оказавшись на приеме у Ирен Хьюз, личного астролога Рональда Рейгана, после того, как знаменитая чикагская предсказательница оказалась не в силах прочитать ее мысли. Однако сама Линда не считает себя особенной, и убеждена, что у всех людей от рождения равные возможности для саморазвития, — просто экстрасенсы немного дальше остальных продвинулись на этом пути. Разница лишь в том, что обычные люди ходят к магам, а человек, имеющий дар, сам формирует свое будущее.

Влад Череватый

У этого 25-летнего уроженца Луганской области две параллельных жизни. В одной он — счастливый муж, ожидающий рождения первенца, студент экономического факультета и владелец нескольких магазинов одежды. В другой — практикующий чернокнижник и слуга дьявола, по ночам работающий на кладбищах, в которого то и дело вселяется бес-матершинник по прозвищу Толик, превращающий его в одержимого колдуна. Именно по воле Толика, потребовавшего показать его людям, Владислав уже несколько раз пытался попасть на «Битву».

Впервые он столкнулся с силами тьмы еще в детстве при трагических обстоятельствах, когда попытался покончить с собой после того, как его жестоко избил отец-алкоголик. В обмен на счастливую жизнь дьявол потребовал от него проклясть своих родственников, наделив нового раба магическими способностями. В качестве гонорара за услуги бес Толик требует у клиентов Владислава нательный крест, но иногда (например, на испытаниях Битвы) готов удовлетвориться мелкой купюрой.

Эрдэнэсан

Потомственный шаман из Улан-Батора получил профессию программиста, но 10 лет назад начал чувствовать что-то необычное. Сперва начались боли в голове и спине, которые не мог диагностировать ни один врач, а потом пришло понимание, что так в нем просыпается дар, и придется его принять, чтобы излечиться. Он утверждает, что в его роду это уже девятое поколение шаманов, а кроме него способностями обладает и старший брат Анхбаяр. Четыре года назад Эрдэнэсан стал победителем монгольской «Битвы», а потом увидел сон, в котором он стоит на сцене Готического зала в финале битвы российской.

Он погружает себя в транс с помощью старинного бубна, варгана и четок из волчьих костей, чтобы в него могли вселиться духи предков, а его жена помогает людям понять то, что через Эрдэнэсана пытаются им сообщить духи. Его экзотический традиционный наряд и маленький щит в правой руке необходимы шаману как защита от помех и чужих колдовских воздействий.

Ольга Якубович

Ведьма из Москвы получила два высших образования, и в обычной жизни она — дизайнер, владелица собственного бренда одежды, жена и мать. Но ее магическое призвание — любовная магия. Она считает, что ее миссия — раскрывать в женщинах их природную силу, о которой они не подозревают, и что каждая женщина от природы ведьма, которой надо просто помочь нащупать свои способности. Ольга столкнулась с параллельным миром еще в детстве, когда ночью увидела, как ее куклы внезапно оживают.

Пережив в молодости опыт саморазрушения и многолетнюю депрессию, она смогла научиться исправлять не только собственную жизнь, но и судьбу других. В этом ей вновь помогают куклы, с которыми она проходит испытания: в каждую из них закладывается часть энергии ведьмы, что помогает ей во время ритуала видеть сущности даже сквозь стены и получать от них информацию. Ольга убеждена, что лучшее доказательство ее успеха в эзотерике — это любимый муж, которого она встретила после того, как нарисовала себе образ этого мужчины в магическом ритуале. Она хочет доказать людям, что светлое любовное колдовство не имеет ничего общего с приворотами, и считает, что магия — это когда ты освещаешь мрак в душе человека.

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