Аглая Шиловская вернулась в «Ледниковый период» после срочной и тяжелой операции

Актриса Аглая Шиловская вернулась в шоу «Ледниковый период» после срочной и достаточно тяжелой операции. В прошлом выпуске внучка актера Всеволода Шиловского на льду не появилась. Она рассказывала, что отправилась на внезапную и непростую операцию.

Однако прошло всего несколько дней и Аглая Шиловская вернулась в строй. Она выступила со сложной программой вместе со своим партнером по «Ледниковому периоду» Максимом Шабалиным.

Заметим, что актриса и фигурист выступили под музыку Эраста Абазы к романсу «Утро туманное» по стихотворению Ивана Тургенева 1843 года.

Напомним, что новый выпуск популярного шоу зрители увидят его в эфире Первого канала в ближайшую субботу, 23 октября, в 17:35, сообщает «Комсомольская правда».

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