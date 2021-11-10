Шоу «Ну-ка, все вместе!» приглашает на кастинг сезона 2022 года

Рассказываем, что нужно сделать, чтобы попасть на проект.

Самое масштабное вокальное телешоу России «Ну-ка, все вместе!» приглашает на кастинг сезона-2022. Потенциальные участники должны заполнить анкету на сайте «Смотрим» и прикрепить к ней несколько видео.

Один ролик должен быть «визиткой» с рассказом о себе, также нужны записи трех песен в исполнении кандидата, в любом стиле и жанре.

«К участию приглашаются сольные исполнители, целые коллективы и семьи. Ограничений по возрасту участников и месту жительства нет», — отметили сотрудники канала «Россия».

Напомним, что «Ну-ка, все вместе!» — это шоу, в котором талантливых исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри. Для многих вокалистов оно стало возможностью заявить о себе на всю страну. Кроме того, победитель получает крупный денежный приз и возможность записать собственный сингл. Возглавляет судейскую сотню Сергей Лазарев, а ведущим программы выступает Николай Басков.

Новые выпуски шоу будут транслироваться в эфире канала «Россия» в 2022 году.

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