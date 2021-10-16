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«Концерт Билана в Самаре»: Макаров показал секс на сцене в «Шоумаскгоон»

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров выступил в популярном проекте НТВ.

«Концерт Билана в Самаре»: Макаров показал секс на сцене в «Шоумаскгоон»
Вячеслав Макаров в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров к удивлению для многих стал участником другого популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон». В каждом выпуске телеведущий буквально поражает своими артистическими и вокальными данными.

В субботу, 16 октября, после его исполнения зал встал. Как заметил ведущий Тимур Батратдинов, Макаров превратился из отличника в «бэдгая».

Макаров харизматично исполнил песню Литла Вилли Джона Fever. А танцоры в это время показали весьма сексуальный танец, удивив зрителей.

«Это напомнило мне концерт Димы Билана в Самаре, но это было круто, я в шоке, — пошутил Стас Костюшкин.

Вячеслав Макаров в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ
Вячеслав Макаров в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

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