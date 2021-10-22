«Я очень тебя уважаю»: Дмитрий Нагиев восхитился 10-летним участником «Кто хочет стать миллионером?»

Телеведущий Дмитрий Нагиев остался под впечатлением от знакомства с 10-летним фермером из Калининграда. Алик Гордюков прилетел в столицу для игры «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Мальчик в свои 10 лет может похвастаться собственным бизнесом.

Алик решил, что обязан помогать родителям, и стал разводить цыплят и перепелов прямо в квартире. Гордюков продавал птиц через Интернет. Таким способом мальчик внес свою лепту в первоначальный взнос для ипотеки.

А еще Алик восхищается творчеством актера и телеведущего Дмитрия Нагиева. Продюсеры программы «Кто хочет стать миллионером?» предоставили мальчику возможность познакомиться с кумиром.

Нагиев дал личный совет начинающему предпринимателю из Калининграда:

«Я тебя хочу поблагодарить за то, что ты растешь, ты практически вырос, таким, какой ты есть. Что касается популярности — не стремись к ней. Она либо придет, либо не придет. Мы от этого не становимся ни лучше, ни хуже. По поводу того, чем популярнее ты становишься, тем больше людей стараются тебя задеть или обидеть, это правда. Но, наша с тобой задача — делать свое дело. Честно, красиво, умно, справедливо, талантливо. А читать, что о нас думают и пишут, нас с тобой это совершенно не должно касаться. Я очень тебя уважаю. Важно, что теперь я знаю, что есть такой Алик. Давай верить, что впереди нас ждет красивая, добрая жизнь».

Как сыграл 10-летний Алик Гордюков в шоу «Кто хочет стать миллионером?», смотрите на Первом канале в субботу, 23 октября, в 15:55!

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.