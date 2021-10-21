Феминизм на дворе: новый сезон «Холостяка» покажут в необычном формате

В 2022 году на ТНТ выйдет очередной сезон популярного проекта «Холостяк». Но в этот раз создатели решили покреативить и немного поменять формат. Как сказал директор ТНТ Роман Петренко, феминизм на дворе и канал не может это не учитывать.

«Раньше у нас мужчина выбирал женщину, но теперь мы дадим возможность женщине выбирать из холостяков. На этот раз у нас будет сдвоенный «Холостяк» — то есть в шоу будут участвовать два героя. И каждая из участниц будет определять — кого она захочет больше», — отметил медиаменеджер.

Напомним, последним холостяком в шоу был Тимати. Репер подарил дорогое кольцо модели из Барселоны Екатерине Сафаровой. Однако их роман так и закончился ничем.

Вообще, стоит отметить, что за все сезоны «Холостяка» пока ни один из главных героев не женился на финалистке проекта.

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