Трансляция взлета киноэкипажа фильма «Вызов» в Сети набрала более 13 млн просмотров

Запуск актеров в космос привлек больше внимания, чем финал «Евровидения».

Историческое событие — запуск в космос первого в истории киноэкипажа, который снимет на орбите Земли художественный фильм, — масштабно транслировалось Первым каналом. Прямой эфир с космодрома в Байконуре набрал в Интернете более 13 миллионов просмотров. Речь идет о сайте канала и его официальных аккаунтах в соцсетях.

Как рассказали сотрудники Первого, это на треть превысило показатели трансляции финала «Евровидения» 2021 года.

Кроме этого, пользователи приложения Первого канала имели возможность запустить виртуальную ракету в своем смартфоне. Этим трюком с технологией дополненной реальности воспользовались более 220 тысяч раз.

Напомним, 5 октября 2021 года со стартовой площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур был успешно запущен в космос транспортный корабль «Союз МС-19». На борту находились космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Эта троица отправилась на МКС, чтобы снять там фильм под рабочим названием «Вызов» — первое в истории кино, произведенное на орбите.

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