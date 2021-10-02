Запнулся и упал: Никиту Преснякова раскритиковали жюри «Ледникового периода»

Никита Пресняков стал участников нового сезона популярного шоу Первого канала «Ледниковый период». Внук Аллы Пугачевой выступал в паре с фигуристкой Натальей Забияко.

Во время танца Никита немного не подрасчитал, запнулся и упал, поэтому судьи поставили их паре низкие оценки.

«С такой конструкцией тело тяжело по асфальту ходить, а тут еще лед и коньки», — поддержал Преснякова член жюри Дмитрий Хрусталев.

Татьяна Навка отметила, что ее партнер по фигурному катанию Роман Костомаров тоже часто падал в начале своей карьеры, но это не помешало ему стать чемпионом.

«Ты, Наташ, молодец! Ты его ловила везде, где только могла, — заявила главный член жюри Татьяна Тарасова. – Но вообще ты молодец, Никита! Ты суперспособный человек, на коньках же всего две недели».

Пресняков, в свою очередь, пообещал больше тренироваться и учиться мастерству.

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