На участников «Битвы экстрасенсов» натравили военных

В новом испытании ясновидящим предстоит не попасться на глаза людям с оружием.

В новом выпуске 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» участникам шоу предложили выбраться из ловушки в заброшенном здании. Мало того, что сам дом представляет из себя лабиринт коридоров и комнат, так в нем еще и расставлены засады.

Как пояснили организаторы телепроекта, пути отхода ясновидящим перекрыли пятеро вооруженных до зубов людей в форме. Бойцы притаились в самых неприметных местах, и если участник наткнется на кого-нибудь из них, то все — задание провалено.

Задача экстрасенсов — предчувствовать опасность, исходящую от военных с оружием, и найти единственный выход, который никем не охраняется.

Помогут ли им в этом сверхспособности или магия — зрители узнают в субботу, 2 октября, в 19:30 на канале ТНТ.

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