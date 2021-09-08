22-й сезон «Битвы экстрасенсов» стартует в конце сентября без Сергея Сафронова

На роль скептика в шоу приглашен другой иллюзионист.

«Битва экстрасенсов» возвращается в эфир ТНТ: с 25 сентября начнется показ нового, 22-го сезона шоу, в котором ведущие и зрители проверяют способности людей, называющих себя экстрасенсами.

Напомним, уже на протяжении 14 лет в проект приходят люди, заявляющие, что обладают особым даром. Одним удается доказать силу своих сверхспособностей, других разоблачают как шарлатанов. Для этого в каждом сезоне присутствует скептик — человек, который прекрасно осведомлен, какими способами можно обмануть зрителей. Его цель — проследить за чистотой эксперимента и поймать экстрасенса на лжи.

В новом сезоне зрителей ждут не только новые участники, но и новый скептик. В проект пришел известный иллюзионист, менталист, «король внимания» Илья Ларионов. Он вычислит настоящих экстрасенсов среди массы притворщиков и определит сильнейшего из одаренных.

В первом выпуске создатели шоу покажут этап кастинга. Чтобы попасть в передачу, претендентам предстоит пройти традиционные испытания «Ширма» и «Багажник». Но уже на этих стандартных проверках их ждет немало сюрпризов.

Не пропустите старт 22-й «Битвы экстрасенсов» — 25 сентября в 19:30 на канале ТНТ.

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