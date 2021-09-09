Теперь они в спецназе: реалити-шоу «Солдатки» вернется со вторым сезоном

История «Солдаток» не закончена. Телеканал ТНТ4 и видеосервис Premier запускают второй сезон уникального реалити-проекта, в котором девушки отправляются на службу в армию. 14 молодых красавиц поместят в реальную воинскую часть, где им предстоит пройти подготовку под командованием настоящих военных. Но в этот раз участниц к службе будут готовить не черные береты (морская пехота), а краповые, поэтому название нового сезона — «Солдатки. Спецназ».

Продюсеры поставили себе дополнительную задачу — впервые на российском ТВ показать закрытый быт спецназа и познакомить зрителей с бойцами, которые обычно остаются вне камер. Боевая подготовка краповых беретов считается максимально сложной, и суровые командиры, которые ежедневно готовят бойцов особого назначения, не планируют делать поблажки для девушек. Со слезами и болью участницам придется преодолевать препятствия, которые по силам далеко не каждому мужчине.

Их ждут занятия по высотной подготовке и прыжкам с парашютом, штурму автобусов и домовладений, стрельбе и захвату преступников, а также бесконечные окопы, рукопашные бои, марш-броски в гору, от которых буквально можно потерять сознание. Вместо платьев хрупкие девушки наденут 15-килограммовое снаряжение и будут терпеть изнурительные тренировки.

Создатели проекта говорят, что новые «Солдатки» перевернут представление участниц о том, что такое «тяжело». У девушек отнимут все, даже телефоны и расчески, самым вкусным десертом для них станет обычное печенье, а ценной наградой за прохождение испытаний — звонок родным. Сложно придется и командирам подразделения. Они ведь привыкли работать только с мужчинами, а для девушек придется на ходу искать новый подход и при этом как-то противостоять их очарованию.

Кстати, из первого сезона во второй перейдет участница Вероника Борисова.

«Мои родные негативно отнеслись к моему участию во втором сезоне. Сказали, что в первом я была и ничего не получила, какой смысл идти во второй и бросать работу ради этого… Но главный урок, который я вынесла из первого сезона, — никогда нельзя сдаваться, всегда надо идти вперед к цели. Во второй сезон я пришла, чтобы победить свои страхи. Как выяснилось, у меня их много. О большинстве из них на гражданке я даже не знала», — говорит девушка.

Смотрите реалити-сериал «Солдатки. Спецназ» – с 24 сентября, по пятницам в 19:00, на ТНТ4 и видеосервисе Premier.

Также 23 числа на Premier выйдет нулевая серия нового сезона с воспоминаниями о первых «Солдатках».

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