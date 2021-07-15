«Каждой есть над чем работать»: на телеканале «Суббота!» стартует реалити «Моя прекрасная мама»

В ближайший понедельник, 19 июля, на телеканале «Суббота!» состоится премьера нового семейного психологического реалити «Моя прекрасная мама».

Сюжет проекта построен на том, как женщины ходят в гости друг к другу, оценивая быт и принципы воспитания детей в разных семьях.

Но решающее слово останется за профессионалом. Давать оценки и в итоге назовет лучшую маму страны будет мужчина, психолог и ведущий проекта Марк Бартон.

«Каждая из наших участниц любит своего ребенка. Но каждой есть над чем работать, ведь родители не всегда понимают, что ребенок — это отдельный человек и с ним нельзя делать все, что вы хотите. Важно принимать его таким, какой он есть и не отказывать в личных границах», — отметил Марк Бартон.

Кстати, мамы будут принимать участие в реалити не просто так. Целью женщин в «Моей прекрасной маме» станет главный приз проекта – путешествие для всей семьи.

Смотрите премьеру нового реалити 19 июля в 18:00 по московскому времени на телеканале «Суббота!».

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