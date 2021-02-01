Ура, выходные: запущен развлекательный женский телеканал «Суббота!»

1 февраля телеканал «Супер» поменял дизайн и стал каналом «Суббота!» Его программная сетка будет наполнена культовыми сериалами, популярными реалити-шоу, фильмами и развлекательными новостями.

«Многие телеканалы в попытках завлечь женскую аудиторию показывают беспросветные реалити о бытовых ужасах русской женщины, о трагедии свалившейся на ее семьи, о рано ушедшей молодости и «я отдала тебе лучшие годы». Ничего этого не будет на «Субботе!». Это канал для женщины, которая любит себя и ей никто не помешает получать удовольствие от жизни. А мы любим ее», — говорит генеральный директор каналов «Пятница!» и «Суббота!» Николай Картозия.

Вместе с названием поменялась и визуальная атмосфера проекта, теперь она отвечает идеям расслабленности, легкости, отдыха и удовольствия — как раз для выходного дня. Логотип нового канала получился левитирующим и мобильным, создатели не побоялись разместить его в центре экрана, а не в углу. Также канал использует смелые и дерзкие цвета, градиенты и кислотные оттенки.

Кстати, канал «Суббота!» уже выпустил серию промо-роликов, выполнив их в стиле сюрреалистичного гламура. Героями видео стали модель Мария Миногарова, актриса Марина Федункив, блогер Стас Круглицкий и другие звезды.

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