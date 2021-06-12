«Он человек гаденький»: экс-участница «Дома-2» негативно отозвалась о Даве

Бывшая участница реалити-шоу «Дома-2» — Юлия Ефременкова — рассказала, как относится к новому ведущему проекта — Давиду Манукяну. Выяснилось, что девушка не очень жалует экс-возлюбленного Ольги Бузовой.

Отметим, что сама Юлия покинула проект до того, как там появился Манукян. Однако это не помешало девушке оценить человеческие качества шоумена.

«Я думаю, он человек гаденький. И все остальное для меня становится неважным!» — написала Ефременкова в личном микроблоге.

Также экс-участница объяснила, почему рейтинги перезапущенного шоу не вырастут. Ефременкова ушла с проекта и не видит там перспектив. По словам Юлии, даже старые участники не спасут «Дом-2», а новые просто ничего из себя не представляют.

«Сейчас там очень мало личностей, про новеньких вообще молчу! Старичков брали в помощь новеньким, помочь раскачать проект, так как новых ребят страна не знала. А что в итоге? Сейчас там одни старики, а все потому что новенькие совсем неинтересные», — добавила Юлия.

Напомним, в новом сезоне «Дома-2» Давид Манукян заменил Ольгу Бузову на посту ведущего «стройки любви».

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