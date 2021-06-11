«Ты пришла сюда, чтобы выпендриваться?»: Давид Манукян устроил первый скандал на «Доме-2»

Блогер и музыкант Давид Манукян устроил свой первый скандал на «Доме-2». Он довольно жестко поставил на место одну из участниц Кристину Лясковец, которая пытается построить отношения с Глебом Малмыгиным. Во время беседы на лобном месте девушка вела себя достаточно странно. Она так и не смогла сказать, какие чувства испытывает к Малмыгину, чем и вывела Даву из себя. В Instagram проекта появились подробности.

«Какой тогда смысл твоего нахождения здесь? Мы здесь обсуждаем отношения. Ты пришла сюда, чтобы выпендриваться? Если нет, то разговаривай нормально. Я не понимаю разговоров в таком тоне».

Давид Манукян

Интересно, что девушка не посмела вступать в открытый конфликт с ведущим и в какой-то момент просто замолчала. Позже Манукян демонстративно не обращал на нее никакого внимания, разбираясь в проблемах других пар.

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Напомним, что Давид Манукян лишь недавно попал на проект. Причем он заменил свою бывшую девушку телеведущую Ольгу Бузову. Певица решила завершить эпопею с «Домом-2», которому отдала долгие годы своей жизни.

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