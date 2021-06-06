Тина Това из Краснодара стала победительницей шоу «Ты_Топ-модель»

Девушка из Краснодара Тина Това стала победительницей первого сезона шоу «Ты_Топ-модель». В качестве главного приза она получила три миллиона рублей и контракт с немецким дизайнером Филиппом Плейном. Он не мог пропустить финал проекта и лично наблюдал за участницами.

В решающую часть проекта вышли три девушки. Помимо Тины за звание лучшей боролись Яна Добролюбова и Вика Кузнецова. Известно, что Тове всего 20 лет, а в начале шоу она резко сменила имидж, отрезав свои длинные локоны.

Имя победительницы в студии озвучила Анастасия Решетова. Для нее это был первый опыт работы в кадре в качестве ведущей. К слову, она тоже проходила кастинг, чтобы закрепиться в этой роли.

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