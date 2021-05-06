Ксения Собчак жестко отчитала участниц шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ»

В новом выпуске шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ» от 10 мая Анастасия Решетова приготовила для участниц необычное испытание. Девушек ждет фотосессия в кричащих и экстравагантных костюмах в духе кэмп. При этом их отправят в место, где много людей, а сниматься придется на обычный телефон. Красавицам предстоит абстрагироваться от взглядов и работать, не стесняясь вычурных нарядов, в которых на улицу обычно никто не ходит.

Участниц ждет еще одно испытание — возвращение двух конкуренток, которые ранее выбили из проекта. Вот уже где зрители увидят переполняющие эмоции, в основном, негативные.

Еще одной гостей модельного дома станет известная фигуристка Евгения Медведева. Звезда спорта проведет для участниц зарядку, а затем отправится вместе с ними на полезный завтрак, где они обсудят физические нагрузки, которые есть в фигурном катании и в модельном бизнесе.

Ну а в финале выпуска состоится еще одна фотосессия — на этот раз под водой и на тему экологии. Судить получившиеся снимки организаторы пригласили человека с большим опытом работы в глянцевых журналах — саму Ксению Собчак. Известно, что приглашенной звезде понравились образы участниц Ани Трегуб и Яны Добролюбовой, но многих других девушек светская львица жестоко раскритиковала. В итоге проект покинули сразу две участницы.

Смотрите шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ» — 10 мая в 12:00.

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