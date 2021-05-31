«Больная тема»: Екатерина Волкова встретилась со своим предполагаемым отцом

Актриса пришла на передачу «На самом деле», так как на связь с ней вышел мужчина, заявивший, что любил ее маму. В доказательство он предоставил фото с ней.

Екатерина Волкова прославилась благодаря ролям в кино. Она редко рассказывает о личной жизни. Однако на днях артистка разоткровенничалась. Оказалось, что у звезды есть проблемы в семье с родителями.

«Для меня отец — это вообще больная тема. Потому что я почти 30 лет своей жизни, после того как он ушел из семьи, в 10-летнем возрасте я просто не произносила слово «папа». Для меня это была психологическая травма. Психологи мне говорили, что дальше я искала его в мужчинах, в мужьях и все такое», — поделилась звезда в передаче «На самом деле».

Она рассказала, что недавно на связь с ней вышел Александр Богданов, который представился ее папой. Мужчина знал ее год рождения, как зовут маму и даже предоставил фото Галины Петровны 60-х годов. Волкова удивилась тому, сколько Александр знает о ее семье, поэтому у нее закрались сомнения. Она подчеркнула, что мужчина у нее ничего не просил сначала, но в итоге попросил телефон ее мамы.

Екатерина рассказала, что спустя годы ее отец Юрий Серафимович вернулся в семью, это произошло чуть ранее, поэтому она считает парадоксальной ситуацию, что теперь еще один мужчина претендует на звание ее папы.

Богданов тоже пришел в студию. Он признался, что приходил домой к Галине Петровне и подрался с ее мужем. По словам мужчины, тогда он и забрал из квартиры фотографии возлюбленной. Александр знал, что мама Волковой тогда была замужем, но у них случился роман.

«Муж гулящий был. Она рассказывала, что он с кем-то там жил», — рассказал герой передачи.

Когда к беседе присоединилась Галина Петровна, то заявила, что Богданов в очередной раз лезет в ее жизнь. Она отрицала, что встречалась с ним.

«Я никогда с ним не встречалась в ресторане и еще где-то. Я вышла замуж по любви. Мы вместе 17 лет», — стала утверждать мама актрисы.

По словам женщины, муж ей изменял, но один раз и сам во всем сознался. Но позже Галина Петровна призналась, что перед разводом он все же гулял и изменял. После этого ведущий Тимур Еремеев объявил результаты ДНК-теста. Выяснилось, что папой Екатерины Является Юрий, а Александр ошибался в своих предположениях. После этих слов Волкова расплакалась. Она пожелала мужчине найти его дочку.

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