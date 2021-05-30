«Не хватило времени»: Алиса Гробовая прокомментировала решение Тимати в финале «Холостяка»

Финалистка проекта «Холостяк» — Алиса Грабовая — намекнула, что Тимати не успел разглядеть в ней искренности и настоящее «Я». При этом модель из Лондона не жалеет о пройденном пути.

Грабовая написала в своем аккаунте, что благодарна близким и проекту за возможность открыться по-новому. Алиса уверена, что показывала на шоу разные стороны себя. Именно поэтому многим казалось, что девушка пытается лукавить и подстраиваться под ситуацию.

«Какой же кайф быть честной перед самой собой, принимать себя и свои чувства, не боясь осуждений и взглядов, а уж тем более насмешек со стороны. «Твои люди тебя поймут!»», — заявила Алиса.

Помимо благодарностей, Грабовая высказалась и о самом холостяке. Модель намекнула, что Тимуру Юнусову не хватило времени и сил понять ее:

«Мне лишь очень жаль, что кому-то не хватило времени узнать меня, а кому-то, к большому сожалению, просто не хватит жизни, чтобы поверить и открыться любви».

Напомним, в финале Тимур выбрал Екатерину Сафарову. А Алисе артист посвятил песню «Падаем вместе». Таким способом он попрощался с девушкой.

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