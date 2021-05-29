Тимати трогательно расстался с Грабовой в финале «Холостяка» под грустную песню

В субботу, 29 мая, на ТНТ состоялся финал шоу «Холостяк». Тимати предстояло сделать выбор между двумя девушками – Алисой Грабовой и Екатериной Сафаровой. Выбор – сложный, так как обе красотки понравились рэперу, но друг от друга они принципиально отличаются.

Алиса, по словам Юнусова, — принцесса, которую нужно оберегать и поливать как розу. Катю Тимати сравнил с дерзкой Ларой Крофт, которая живет здесь и сейчас и не строит планы на будущее.

Второй вариант Тимати оказался ближе и с Алисой в финале шоу он решил расстаться. Но сделал это необычно и красиво. Юнусов записал песню, в которой аккуратно сказал обо всем девушке.

«Ты не знаешь меня, поверь, не знаешь пока.

Прощай, моя любовь, поверь, что это верный шаг

И если суждено нам встретиться – пусть будет так».

Алиса, конечно, расплакалась. Она призналась, что не ожидала такого исхода событий. Девушка до последнего верила, что Тимати выберет именно ее, а не Катю Сафарову.

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