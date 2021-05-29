Стала известна победительница восьмого сезона шоу «Холостяк»

На ТНТ состоялся финал одного из самых романтических проектов на телевидении — «Холостяк». До конца дошли всего две участницы – Екатерина Сафарова и Алиса Грабовая. Обе красивые умные, но очень разные. Тимати признался, что ему пришлось трудно с выбором.
Катя, по словам Юнусова, похожа на Лару Крофт. С ней легко, она не заморачивается по пустякам и далеко не планирует свою жизнь.
Алиса же, по мнению рэпера, все просчитывает, с ней сложно. Более того, музыкант признался, что до конца не смог понять – какая Грабовая на самом деле.
На финальной церемонии Тимати решил попрощаться с именно Алисой. Он написал песню, в которой аккуратно обо всем сообщил девушке.
Прощай, моя любовь, поверь, что это верный шаг
И если суждено нам встретиться – пусть будет так».
После Алисы к Тимати пришла Екатерина Сафарова. Юнусов не стал долго томить испанку и достал то самое дорогостоящее кольцо, которое специально изготовили для финала «Холостяка».
— Это мне? – расплакалась Катя.
— Да, — сказал Тимур.
Катя обняла Тимати, и они поцеловались. Плачут все. Занавес, уважаемые читатели.