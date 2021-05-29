Как подобрать идеальный купальник по фигуре
Видео
Как сейчас живут Анжелика Варум и Леонид Агутин
Видео

Стала известна победительница восьмого сезона шоу «Холостяк»

Восьмой сезон популярного проекта завершился.

Стала известна победительница восьмого сезона шоу «Холостяк»
Тимати и Екатерина Сафарова в финале «Холостяка». Фото: ТНТ

На ТНТ состоялся финал одного из самых романтических проектов на телевидении — «Холостяк». До конца дошли всего две участницы – Екатерина Сафарова и Алиса Грабовая. Обе красивые умные, но очень разные. Тимати признался, что ему пришлось трудно с выбором.

Катя, по словам Юнусова, похожа на Лару Крофт. С ней легко, она не заморачивается по пустякам и далеко не планирует свою жизнь.

Алиса же, по мнению рэпера, все просчитывает, с ней сложно. Более того, музыкант признался, что до конца не смог понять – какая Грабовая на самом деле.

Тимати и Екатерина Сафарова в финале «Холостяка». Фото: ТНТ
Тимати и Екатерина Сафарова в финале «Холостяка». Фото: ТНТ

На финальной церемонии Тимати решил попрощаться с именно Алисой. Он написал песню, в которой аккуратно обо всем сообщил девушке.

Прощай, моя любовь, поверь, что это верный шаг

И если суждено нам встретиться – пусть будет так».

После Алисы к Тимати пришла Екатерина Сафарова. Юнусов не стал долго томить испанку и достал то самое дорогостоящее кольцо, которое специально изготовили для финала «Холостяка».

— Это мне? – расплакалась Катя.

— Да, — сказал Тимур.

Тимати и Екатерина Сафарова в финале «Холостяка». Фото: ТНТ
Тимати и Екатерина Сафарова в финале «Холостяка». Фото: ТНТ

Катя обняла Тимати, и они поцеловались. Плачут все. Занавес, уважаемые читатели.

Смотрите также:

Тэги

«Холостяк»«Холостяк» новый сезонАлиса ГрабоваяЕкатерина Сафаровапроект «Холостяк»ТиматиТимати последние новостиХолостяк