«Не было страшно, что кто-то будет круче»: Мария Вебер поделилась впечатлением от кастинга на шоу «Холостяк»

Модель выбыла и больше не может бороться за сердце шоумена Тимати.

Одна из экс-участниц проекта «Холостяк» на ТНТ — Мария Вебер — призналась, что кастинг шоу для нее прошел очень просто. Все дело в отношении девушки к остальным участницам.

Вебер утверждает, что совсем не боялась конкуренции. Раньше знаменитость многое в себе не принимала. Но после преодолела страх и начала тренироваться в спортивном зале. А позже занялась проработкой внутренних зажимов.

«Расскажу, как же проходил кастинг. Каждая девушка приезжала к определенному времени, и мы друг с другом не виделись. По факту, мы познакомились только на первой серии, когда зашли в зал», — отметила Вебер.

Модель добавила, что не волновалась перед кастингом, не думала, что будет хуже других красавиц.

Я не боялась конкуренции, мне не было страшно, что кто-то будет круче меня. Безусловно, каждая девушка, каждая женщина по-своему уникальна. Я знаю себе цену, я чувствую себя уверенно, и это самое главное», — резюмировала Мария.

Напомним, долгое время Вебер оставалась одной из главных претенденток на победу в шоу. Однако неожиданно для всех Тимати решил судьбу участницы, отправив ее домой.

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