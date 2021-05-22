«Говорим о жиросжигании»: Мария Вебер из «Холостяка» рассказала о своих секретах для поддержания спортивного тела

Участница популярного шоу на ТНТ поделилась упражнениями и примерным списком продуктов для правильного питания.

Одна из недавно выбывших из проекта «Холостяк» претенденток на сердце Тимати — Мария Вебер — разместила на личной странице свою любимую фитнес-тренировку.

Знаменитость устроила круговую тренировку в обтягивающих лосинах и кроп-топе, который подчеркнул ее роскошные формы. Кстати, Мария провела занятие прямо на улице, а в качестве утяжелителя взяла обычную бутылку с водой.

Вебер сделала несколько упражнений на мышцы рук и задней поверхности бедра, а потом перешла к самому любимому и эффективному по ее словам — «планке».

«Тренировки я люблю круговые и интервальное кардио, если мы говорим о жиросжигании. В предыдущей истории планка — одно из моих любимых упражнений, не только на пресс, но и на все группы мышц», — отметила Мария.

Также экс-участница «Холостяка» с шоуменом Тимати в главной роли рассказала, что правильная еда гарантирует 70% идеального тела. Вебер старается употреблять белок, клетчатку и медленные углеводы в первой половине дня. Также девушка употребляет овощи и много зелени.

Не забывает красавица и о массаже. Например, Мария использует сухую щетку или вакуумные баночки.

И последней важной составляющей спортивного, подтянутого тела Вебер является сон:

«Если вы не высыпаетесь, активно вырабатывается гормон стресса кортизол, который не только провоцирует аппетит, но и становится индикатором стресса».

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