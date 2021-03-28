«Пленяющая энергетика»: Мария Вебер засветила нижнее белье во время зажигательного танца

Одна из претенденток на место победительницы в новом сезоне шоу «Холостяк» Мария Вебер опубликовала откровенный танец на своей странице.

Девушка вышла на одну из людных улиц и решила продемонстрировать свои танцевальные способности. Мария в ярко-красном платье на запахе в крупный горох и белоснежных босоножках на высоком каблуке подчеркнула красоту тела чувственным номером.

«Женская пленяющая энергетика, что это для вас? Почему к некоторым тянет с немыслимой силой, а кто-то не больше, чем просто красивая картинка. Задумывались над этим?», — написала Вебер в комментариях под видео.

Примечательно, что во время одного из головокружительных поворотов платье участницы «Холостяка» приподнялось так, что зрители увидели больше, чем нужно. Мария показала не только умение отлично двигаться, но и свое нижнее белье.

Поклонники модели были сильно впечатлены. Роскошные формы красотки не составили равнодушными фанатов Вебер:

«Так красиво и пластично двигаетесь», «Бомба, честно говоря», «Львица», «Огненная наша», «Что-то в Вас есть такое магическое, мистическое», «Ты шикарная».

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